Szczęsny przegrał rywalizację, nagły komunikat FC Barcelona. Kuriozalna decyzja
Wojciech Szczęsny wobec kontuzji Joana Garcii odzyskał miejsce w wyjściowym składzie Barcelony. "Duma Katalonii" w sobotę mierzyła się w derbach Katalonii z Gironą, a jeszcze w trakcie spotkania ukazał się kuriozalny komunikat, ściśle związany z osobą Polaka. Kibice i eksperci błyskawicznie zaczęli punktować, że FC Barcelona popełniła poważny błąd, decydując się na takie ogłoszenie.
Nikt nie spodziewał się, że sobotnie derby Katalonii dla Barcelony będą spacerkiem. Eksperci i kibice oczekiwali jednak, że "Duma Katalonii" wreszcie się przełamie i zanotuje przekonujące zwycięstwo nad będącym bez formy rywalem. Nic bardziej mylnego.
FC Barcelona zaskoczona przez Gironę. Szczęsny nie miał szans
Chociaż wynik otworzył już w 13. minucie Pedri, na przerwę zawodnicy obu drużyn schodzili przy remisie 1:1. Zaledwie siedem minut po bramce reprezentanta Hiszpanii wyrównał Axel Witsel. Wojciech Szczęsny był w tej sytuacji kompletnie bezradny.
Belg oddał kapitalny strzał przewrotką, czego nie spodziewali się ani Polak, ani jego koledzy z defensywy. Radość kibiców Girony była ogromna. Konsternację sympatyków "Blaugrany" natomiast spotęgował kuriozalny komunikat, jaki ukazał się chwilę później.
Kuriozalny komunikat Barcelony. Błyskawicznie w sieci zawrzało
Oficjalne konto Barcelony na platformie "x.com" opublikowało po straconej bramce post. Jako autora gola wyrównującego wskazano jednak... Georginio Wijnalduma. Ten nie dość, że nigdy w Hiszpanii nie grał, to od września 2023 roku jest piłkarzem Al-Ettifaq.
Po tym, jak Szczęsny przegrał rywalizację z Witselem, a FC Barcelona zdecydowała się ogłosić, że pokonał go Wijnaldum, w sieci zawrzało. Kibice, jak również eksperci błyskawicznie wychwycili pomyłkę, zastanawiając się, z czego wynikała.