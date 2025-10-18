Nikt nie spodziewał się, że sobotnie derby Katalonii dla Barcelony będą spacerkiem. Eksperci i kibice oczekiwali jednak, że "Duma Katalonii" wreszcie się przełamie i zanotuje przekonujące zwycięstwo nad będącym bez formy rywalem. Nic bardziej mylnego.

FC Barcelona zaskoczona przez Gironę. Szczęsny nie miał szans

Chociaż wynik otworzył już w 13. minucie Pedri, na przerwę zawodnicy obu drużyn schodzili przy remisie 1:1. Zaledwie siedem minut po bramce reprezentanta Hiszpanii wyrównał Axel Witsel. Wojciech Szczęsny był w tej sytuacji kompletnie bezradny.

Rozwiń

Belg oddał kapitalny strzał przewrotką, czego nie spodziewali się ani Polak, ani jego koledzy z defensywy. Radość kibiców Girony była ogromna. Konsternację sympatyków "Blaugrany" natomiast spotęgował kuriozalny komunikat, jaki ukazał się chwilę później.

Jak powinno wyglądać szkolenie młodych piłkarzy? Roman Kosecki wyjaśnia. WIDEO Polsat Sport

Kuriozalny komunikat Barcelony. Błyskawicznie w sieci zawrzało

Oficjalne konto Barcelony na platformie "x.com" opublikowało po straconej bramce post. Jako autora gola wyrównującego wskazano jednak... Georginio Wijnalduma. Ten nie dość, że nigdy w Hiszpanii nie grał, to od września 2023 roku jest piłkarzem Al-Ettifaq.

Rozwiń

Po tym, jak Szczęsny przegrał rywalizację z Witselem, a FC Barcelona zdecydowała się ogłosić, że pokonał go Wijnaldum, w sieci zawrzało. Kibice, jak również eksperci błyskawicznie wychwycili pomyłkę, zastanawiając się, z czego wynikała.

Gol Axela Witsela JOSEP LAGO AFP

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP