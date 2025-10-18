Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny przegrał rywalizację, FC Barcelona wydała komunikat. Kuriozalne ogłoszenie

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny wobec kontuzji Joana Garcii odzyskał miejsce w wyjściowym składzie Barcelony. "Duma Katalonii" w sobotę mierzyła się w derbach Katalonii z Gironą, a jeszcze w trakcie spotkania ukazał się kuriozalny komunikat, ściśle związany z osobą Polaka. Kibice i eksperci błyskawicznie zaczęli punktować, że FC Barcelona popełniła poważny błąd, decydując się na takie ogłoszenie.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyAlex CaparrosGetty Images

Nikt nie spodziewał się, że sobotnie derby Katalonii dla Barcelony będą spacerkiem. Eksperci i kibice oczekiwali jednak, że "Duma Katalonii" wreszcie się przełamie i zanotuje przekonujące zwycięstwo nad będącym bez formy rywalem. Nic bardziej mylnego.

FC Barcelona zaskoczona przez Gironę. Szczęsny nie miał szans

Chociaż wynik otworzył już w 13. minucie Pedri, na przerwę zawodnicy obu drużyn schodzili przy remisie 1:1. Zaledwie siedem minut po bramce reprezentanta Hiszpanii wyrównał Axel Witsel. Wojciech Szczęsny był w tej sytuacji kompletnie bezradny.

Belg oddał kapitalny strzał przewrotką, czego nie spodziewali się ani Polak, ani jego koledzy z defensywy. Radość kibiców Girony była ogromna. Konsternację sympatyków "Blaugrany" natomiast spotęgował kuriozalny komunikat, jaki ukazał się chwilę później.

Kuriozalny komunikat Barcelony. Błyskawicznie w sieci zawrzało

Oficjalne konto Barcelony na platformie "x.com" opublikowało po straconej bramce post. Jako autora gola wyrównującego wskazano jednak... Georginio Wijnalduma. Ten nie dość, że nigdy w Hiszpanii nie grał, to od września 2023 roku jest piłkarzem Al-Ettifaq.

Po tym, jak Szczęsny przegrał rywalizację z Witselem, a FC Barcelona zdecydowała się ogłosić, że pokonał go Wijnaldum, w sieci zawrzało. Kibice, jak również eksperci błyskawicznie wychwycili pomyłkę, zastanawiając się, z czego wynikała.

Piłkarze dwóch drużyn rywalizują podczas meczu piłki nożnej, bramkarz w zielonym stroju próbuje obronić strzał na bramkę, na stadionie widoczni kibice, sędzia obserwuje sytuację.
Gol Axela WitselaJOSEP LAGOAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony, z blond pasmami włosów, trzyma rękę na głowie, wyrażając zamyślenie lub zmartwienie, rozmyte tło stadionu wypełnionego publicznością.
Lamine YamalJOSEP LAGOAFP
Bramkarz w rękawicach i stroju sportowym stoi na boisku, trzymając w dłoniach piłkę meczową, na trybunach widoczni kibice.
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP

