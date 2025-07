Szczęsny przedłużył kontrakt, którego nie wypełnił. Powodem spora podwyżka

Wieści o przedłużeniu umowy nadeszła kilka dni po rozpoczęciu 2020 roku. Włoski klub docenił postawę Polaka w bramce, oferując mu umowę do końca czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia do 2025 roku. Szczęsny oczywiście podpisał umowę, a co za tym idzie, uzyskał porządną podwyżkę. Według włoskich mediów jego dotychczasowe zarobki wzrosły aż o 100 proc. do siedmiu milionów euro za sezon.