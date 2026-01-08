Już na dzień przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii Hansi Flick zapowiedział, że to Joan Garcia stanie między słupkami. Pozbawił tym samym Wojciecha Szczęsnego nadziei na pierwszy od początku listopada występ w bordowo-granatowych barwach. Spotkanie z Athletikiem obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych.

Joan Garcia zachwyca formą. Szczęsny bez szans na grę

Jego konkurent do gry w podstawowym składzie znów stanął na wysokości zadania i zachował czyste konto. FC Barcelona rozgromiła ekipę z Kraju Basków 5:0 i czeka już na drugiego finalistę. Wyłoni go mecz Atletico z Realem Madryt.

W ubiegłym sezonie "Tek" rozegrał łącznie 30 spotkań, wielokrotnie ratując "Dumę Katalonii" z opresji. Nie ustrzegł się jednak przy tym większych błędów. Takowych niemal nie popełnia Joan Garcia, który mimo to nie znajduje uznania w oczach selekcjonera Luisa de la Fuente.

Rok 2026 FC Barcelona zainaugurowała zwycięstwem w derbach nad Espanyolem 2:0. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie w barwach Barcy rozegrał wówczas Garcia, który znalazł się na ustach dziennikarzy z niemal całego świata.

Odkąd były gracz "Papużek" wyleczył kontuzję i wrócił do gry, pozostaje niekwestionowanym numerem jeden w bramce "Blaugrany". Swoją wartość udowadnia niemal w każdym spotkaniu, a do tego stoją za nim imponujące liczby.

Garcia najlepszym bramkarzem w La Liga. Szczęsnego brak na liście

Jedno z najpopularniejszych kont związanych z Barceloną na platformie "x.com" opublikowało dzień po wygranej "Azulgrany" komunikat dotyczący Garcii. Wynika z niego, że pod względem skuteczności interwencji golkiper mistrzów Hiszpanii jest najlepszy w całej La Liga. Na liście niestety zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który strzegł bramki w sześciu spotkaniach.

Joan Garcia notuje kosmiczne 83,3 procent skutecznych interwencji i choć o niewiele, wyprzedza bramkarza Villarrealu - Luiza Juniora. Dalej znajdują się Sergio Herrera z Osasuny, Aaron Escandell z Realu Oviedo i Thibaut Courtois - bramkarz Realu Madryt.

Niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli obserwować Wojciecha Szczęsnego w akcji w najbliższych tygodniach. Szansą dla Polaka wydają się być ewentualnie rozgrywki Pucharu Króla, choć w rywalizacji z Guadalajarą Hansi Flick postawił na Marca-Andre ter Stegena.

