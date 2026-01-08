Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny poza Barceloną, a tu takie wyróżnienie dla rywala. Polaka nie ma na liście

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny przed kilkoma dniami udał się razem z resztą drużyny Barcelony do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozgrywany jest Superpuchar Hiszpanii. "Duma Katalonii" w półfinale rozgromiła Athletic 5:0, ale Polak spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Niedługo po awansie do finału nadszedł przykry z perspektywy 35-latka komunikat. W przeciwieństwie do jego konkurenta - Joana Garcii, nie znalazł się on na liście opublikowanej w mediach.

Dwóch mężczyzn w sportowych strojach piłkarskich klubu FC Barcelona, po lewej w granatowej bluzie rozgrzewkowej, po prawej w pomarańczowej koszulce bramkarskiej z piłką w ręku, obaj na tle stadionowym.
Wojciech Szczęsny i Joan GarciaIvan Terron/Europa Press via Getty Images / IMAGO/NEWSPIX.PLGetty Images

Już na dzień przed półfinałem Superpucharu Hiszpanii Hansi Flick zapowiedział, że to Joan Garcia stanie między słupkami. Pozbawił tym samym Wojciecha Szczęsnego nadziei na pierwszy od początku listopada występ w bordowo-granatowych barwach. Spotkanie z Athletikiem obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych.

Joan Garcia zachwyca formą. Szczęsny bez szans na grę

Jego konkurent do gry w podstawowym składzie znów stanął na wysokości zadania i zachował czyste konto. FC Barcelona rozgromiła ekipę z Kraju Basków 5:0 i czeka już na drugiego finalistę. Wyłoni go mecz Atletico z Realem Madryt.

W ubiegłym sezonie "Tek" rozegrał łącznie 30 spotkań, wielokrotnie ratując "Dumę Katalonii" z opresji. Nie ustrzegł się jednak przy tym większych błędów. Takowych niemal nie popełnia Joan Garcia, który mimo to nie znajduje uznania w oczach selekcjonera Luisa de la Fuente.

Rok 2026 FC Barcelona zainaugurowała zwycięstwem w derbach nad Espanyolem 2:0. Prawdopodobnie najlepsze spotkanie w barwach Barcy rozegrał wówczas Garcia, który znalazł się na ustach dziennikarzy z niemal całego świata.

    Odkąd były gracz "Papużek" wyleczył kontuzję i wrócił do gry, pozostaje niekwestionowanym numerem jeden w bramce "Blaugrany". Swoją wartość udowadnia niemal w każdym spotkaniu, a do tego stoją za nim imponujące liczby.

    Garcia najlepszym bramkarzem w La Liga. Szczęsnego brak na liście

    Jedno z najpopularniejszych kont związanych z Barceloną na platformie "x.com" opublikowało dzień po wygranej "Azulgrany" komunikat dotyczący Garcii. Wynika z niego, że pod względem skuteczności interwencji golkiper mistrzów Hiszpanii jest najlepszy w całej La Liga. Na liście niestety zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który strzegł bramki w sześciu spotkaniach.

    Joan Garcia notuje kosmiczne 83,3 procent skutecznych interwencji i choć o niewiele, wyprzedza bramkarza Villarrealu - Luiza Juniora. Dalej znajdują się Sergio Herrera z Osasuny, Aaron Escandell z Realu Oviedo i Thibaut Courtois - bramkarz Realu Madryt.

    Niewiele wskazuje na to, żebyśmy mieli obserwować Wojciecha Szczęsnego w akcji w najbliższych tygodniach. Szansą dla Polaka wydają się być ewentualnie rozgrywki Pucharu Króla, choć w rywalizacji z Guadalajarą Hansi Flick postawił na Marca-Andre ter Stegena.

    Bramkarz w pomarańczowym stroju przygotowujący się do wznowienia gry podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna publiczność oraz reklamy na bandach.
    Joan GarciaIMAGO/Maciej RogowskiNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy ubranych w fioletowe stroje treningowe na zielonym boisku piłkarskim, jeden z nich trzyma piłkę, drugi przygotowuje się do ćwiczenia bramkarskiego.
    Wojciech Szczęsny i Joan GarciaManaure QuinteroAFP
    Piłkarz w czarnym stroju sportowym oraz rękawicach bramkarskich stoi na boisku i składa dłonie, patrząc przed siebie. W tle rozmazane niebieskie elementy stadionu.
    Wojciech SzczęsnyMichal ZemanekNewspix.pl

