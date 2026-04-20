Szczęsny powstrzymał Lewandowskiego, sceny na treningu Barcelony. Wszystko nagrali

FC Barcelona kontynuuje przygotowania do środowego meczu z Celtą Vigo (Spotify Camp Nou, godzina 21:30). Ma aż 9 oczek przewagi nad wiceliderem Realem Madryt, ale musi pozostać czujna, by nie roztrwonić przewagi. Dziś wygląda na komfortową, ale przecież 10 maja oba zespoły zetrą się w stolicy Katalonii i będzie to typowe spotkanie "o 6 punktów".

LaLiga to jedyne rozgrywki, jakie pozostały "Blaugranie" w tym sezonie, ale z pewnością Hansi Flick nie pozwoli swoim podopiecznym na rozprężenie. W bardzo dobrej formie jest Wojciech Szczęsny, a przecież cały czas posiada status jedynie rezerwowego. Wygląda jednak tak, jakby mógł zagrać za dwa dni przeciwko zespołowi z Estadio Balaidos.

Mistrzowie kraju pokazali późnym popołudniem kompilację dwunastu interwencji polskiego bramkarza z poniedziałkowego treningu. Znalazło się w 11 obron strzałów oraz wybicie jednego dośrodkowania. W gronie zatrzymanych znaleźli się Dani Olmo, Lamine Yamal czy Robert Lewandowski.

Wojciech Szczęsny błyszczy na treningu. FC Barcelona wszystko nagrała

Na filmiku widzimy dwa strzały "RL9". Oba z bliskiej odległości. W pierwszej sytuacji Szczęsny odbił futbolówkę lewą ręką (po czym rozległy się okrzyki docenienia), a w drugiej prawą nogą, gdy kapitan reprezentacji Polski próbował lewą nogą, ale nie zamienił na gola dobrej wrzutki z prawego skrzydła.

Rozwiń

Można tylko żałować, że 36-latek nie otrzymał w tym sezonie szansy regularnej gry w Copa del Rey, jak czasem trenerzy w Hiszpanii robią z golkiperami numer 2 w hierarchii. Polaka na boisku widzieliśmy tylko gdy Joan Garcia miał problemy zdrowotne: od 28 września do 9 listopada i przez 8 minut w marcowym meczu przeciwko Newcastle United.

Wojciech Szczęsny jest już w pełni do dyspozycji Hansiego Flicka. W piątek bramkarz rozpoczął treningi z resztą kolegów z FC Barcelona - w tym naturalnie również i z Robertem Lewandowskim

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

