Szczęsny postawiony pod ścianą, nie ma wyjścia. Historia znów się powtarza

Wojciech Szczęsny w swojej karierze przeżył już prawie wszystko z wyjątkiem wygrania Ligi Mistrzów. Niecały rok temu wydawało się, że już więcej nie będzie w stanie dodać do swojego bogatego piłkarskiego CV. Kilka tygodni po mistrzostwach Europy nasz golkiper ogłosił bowiem, że kończy swoją piłkarską karierę i odchodzi na emeryturę.

"Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia. Poświęcałem się codziennie, bez wymówek. Moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej" - napisał w mediach społecznościowych w sierpniu 2024 roku.

Szczęsny znów musi powalczyć o miejsce w składzie. Przegrał nawet Buffon

Kilka tygodni później Szczęsny dostał niespodziewaną propozycję z FC Barcelona, która poszukiwała zastępstwa dla kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Polak się zgodził i podpisał umowę do końca sezonu, a po jego zakończeniu przedłużył porozumienie z "Blaugraną" do czerwca 2027 roku. Początkowy plan klubu zakłada jednak, że "Szczena" nie będzie numerem jeden.

Tym ma zostać Joan Garcia, który trafił do Barcelony latem za 25 milionów euro. To jednak nie pierwsza taka sytuacja, gdy Szczęsny musi rywalizować o miejsce w bramce. Właściwie w każdym klubie spotykał się z podobnym "problemem" i zwykle byli to bramkarze ze zdecydowanie mocniejszym nazwiskiem niż Garcia.

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wróćmy do samych początków, a więc czasów gry w Arsenalu. Do angielskiego klubu Szczęsny trafił w 2006 roku, ale na swój debiut musiał poczekać aż trzy lata. Dopiero w 2009 roku i był to mecz EFL Cup. O swoje miejsce musiał rywalizować z innym Polakiem - Łukaszem Fabiańskim. Walkę z "Fabianem" wygrał w sezonie 2011/2012, gdy w wieku ledwie 21 lat zaczął regularnie bronić barw Arsenalu.

Sytuacja w zespole "Kanonierów" zaczęła się psuć po sezonie 2014/2015. Wówczas zdecydował się na wypożyczenie do AS Roma, gdzie czekał na niego najpierw mało znany Morgan De Sanctis. Rywalizację z Włochem wygrał bez kłopotów i Roma Polaka wykupiła. Przed sezonem 2016/2017 do Romy trafił młody i niezwykle zdolny Alisson Becker. Tu również górą okazał się "Szczena".

- Szczęsny to gość, który ma duży dystans do swojej osoby. Nie traktuje życia wyłącznie na poważnie. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Zmusił mnie do ciężkiej pracy na treningu. Myślę, że to samo zrobiłem dla niego. Od początku mówiliśmy tym samym językiem. Momentami było mi ciężko, bo grałem w reprezentacji, a w Romie siedziałem na ławce rezerwowych. Ale ten sezon i Szczęsny wiele mnie nauczyli - mówił w 2019 roku w rozmowie z "France Football" Brazylijczyk.

Po dwóch świetnych sezonach w Romie przyszedł czas na wielki transfer do Juventusu za niespełna 20 milionów euro, a tam walka o miejsce w składzie z...Gianluigim Buffonem, a więc jednym z absolutnie najlepszych golkiperów w historii. Pierwszy sezon w barwach "Starej Damy" był trudny, więcej czasu na murawie spędzał Buffon. Po jednym wspólnym sezonie Włoch zdecydował się odejść i zostawił palmę pierwszeństwa Szczęsnemu. Nie trwało to jednak długo, bo Buffon do klubu wrócił i od lipca 2019 roku do lipca 2021 roku znów reprezentował barwy Juve.

Nie zmieniło to jednak sytuacji Szczęsnego, który czasem siadał na ławce, ale zdecydowanie więcej czasu spędzał na placu i to Buffon oglądał, jak były już reprezentant Polski gra, a nie na odwrót. - Juventus ma jednego z trzech najlepszych bramkarzy w Europie, to Wojciech Szczęsny. W ostatnim roku nie był w najwyższej formie, ale odbije się - chwalił Polaka legendarny bramkarz na łamach włoskich mediów.

Nie ma wątpliwości, że Szczęsny w Juventusie stał się legendą. Oczywiście, nie na miarę Buffona, ale w Turynie z pewnością wspominają Polaka z pełnym szacunkiem. Tak samo będzie prawdopodobnie w Barcelonie. Pozostaje pytanie, czy w sezonie 2025/2026 Szczęsny znów wygryzie swojego konkurenta mimo początkowych założeń działaczy?

Trening Barcelony w przededniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benficą AP © 2025 Associated Press

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images AFP

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Buffon odchodzi z Juventusu. Gdzie trafi? AFP