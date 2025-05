Szczęsny pokazał film. Takich słów nie użył tu jeszcze nigdy. Ujawnił wszystko

Trzy bramki w pierwszym półfinale LM z Interem Mediolan . W drugim - już cztery. Do tego kolejne trzy w niedzielnym El Clasico . Tak wygląda bilans strat Wojciecha Szczęsnego z trzech ostatnich występów.

Kulisy El Clascio: Szczęsny junior kontra Henry. "Żyję szalonym życiem"

Dzień po triumfie nad ekipą ze stolicy Szczęsny wrzucił do sieci niecodzienny film. Główni jego bohaterowie to 6-letni Liam i... Thierry Henry. Jak się okazuje, Francuz to postać dla polskiego bramkarza szczególna.