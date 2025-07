Szczęsny pod ścianą. Ter Stegen rozpętał piekło i wyjechał, kara dla Barcelony

Jeszcze na początku lipca w ekipie Barcelony było jedynie dwóch bramkarzy - Inaki Pena oraz Marc-Andre ter Stegen i Niemiec mógł myśleć, że będzie "1" w bramce. Transfer Joana Garcii i przedłużenie kontraktu Wojciecha Szczęsnego sprawiły jednak, że golkiper naszych zachodnich sąsiadów spadł na koniec hierarchii i klub najchętniej by się go pozbył, ale sam zainteresowany ani myśli wynosić się z Katalonii .

Obecnie ter Stegena nie ma nawet w Barcelonie, bowiem wyjechał do Francji na operację, ale to nie pomaga klubowi, a wręcz przeciwnie. Niemiec robi wszystko, aby wrócić do gry jak najszybciej i nie chodzi tylko o walkę o pierwszy skład. Jeśli jego absencja będzie krótsza niż 4 miesiące, Barcelona nie będzie mogła użyć 80% jego pensji i zarejestrować innych bramkarzy. To jednak nie koniec złych wieści.