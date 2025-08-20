Szczęsny pod ścianą. Ta okładka mówi wszystko. Nie ma wpływu na swój los

Od początku drugiej połowy zeszłego sezonu Wojciech Szczęsny był podstawowym bramkarzem Barcelony. W styczniu Hansi Flick postawił na Polaka kosztem Inakiego Peni. Podczas letniego okna transferowego Katalończycy sprowadzili Joana Garcię z Espanyolu, który wygryzł wszystkich: Szczęsnego, Penę i Marca-Andre ter Stegena - to on jeszcze jesienią tamtego roku był kapitanem i "jedynką" między słupkami.

Obecnie Niemiec leczy kolejną kontuzję, a Szczęsny jest przymierzany na zmiennika Garcii. Problem w tym, że nasz były kadrowicz do tej pory nie doczekał się rejestracji w La Liga, choć jego drużyna jest już po pierwszej kolejce, w której rozbiła na wyjeździe Mallorcę 3:0.

Polsat Sport Polsat Sport

Hiszpania: Szczęsny na okładce. Polak nie może już nic zrobić

Kolejne spotkanie mistrzowie Hiszpanii rozegrają już w najbliższą sobotę. Ich rywalami będzie Valencia. Wiele wskazuje na to, że w tym starciu Szczęsny również nie będzie mógł znaleźć się w kadrze meczowej.

W środowym wydaniu "Mundo Deportivo" Polak pojawił się na samej okładce. Towarzyszyli mu Gerard Martin oraz Roony Bardghji. Całą trójkę łączy jedno: każdy z nich wciąż czeka na rejestrację w lidze. Jak podają tamtejsi dziennikarze, obecnie władze katalońskiego klub skupiają się na dopięciu formalności ws. lewego defensora, który będzie mógł zostać wpisany na listę po odejściu Oriola Romeu.

Później przyjdzie czas na rejestrację Wojciecha Szczęsnego oraz szwedzkiego skrzydłowego ściągniętego w lipcu z FC Kopenhagi. Jak czytamy, los obu tych zawodników jest zależny od odejścia dwóch innych piłkarzy. Mowa o Inakim Peni i Hectorze Forcie.

Odliczanie

Pierwszy z nich jest łączony z wypożyczeniem do włoskiego Como. W przypadku Forta również od dłuższego czasu mówiło się o tymczasowym odejściu do zespołu, w którym będzie mógł liczyć na zdecydowanie więcej minut w sezonie.

Rozwiń

W tej sytuacji były golkiper reprezentacji Polski nie może zrobić nic. Musi czekać, aż klub znajdzie przestrzeń finansową i umożliwi mu bycie rezerwowym Joana Garcii, który zanotował świetny debiut w nowych barwach.

Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP