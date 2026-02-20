Przez wiele lat tradycją w Barcelonie było to, że rezerwowy bramkarz otrzymywał szansę występów w Pucharze Króla. Złamał ją Hansi Flick, który w bieżącym sezonie stawia konsekwentnie na Joana Garcię, co na dobre "przykuło" Wojciecha Szczęsnego do ławki rezerwowych.

Wojciech Szczęsny stracił na znaczeniu w Barcelonie. Flick odstawił go od gry

Polak ostatnie spotkanie rozegrał 9 listopada, a seria występów na przestrzeni października i listopada była pokłosiem kontuzji jego konkurenta. Mimo że FC Barcelona na wcześniejszych etapach rozgrywek pucharowych mierzyła się z drugoligowymi drużynami, Szczęsny na boisku się nie pojawiał. Przeciwko Barbastro wystąpił Marc-Andre ter Stegen, a przeciwko Racingowi Santander i Albacete grał już Garcia.

Sprawiło to, że w Barcelonie zapanowała konsternacja i niepewność dotycząca przyszłości "Teka" w bordowo-granatowych barwach. Chociaż sam bramkarz wielokrotnie przekonywał, że nie przeszkadza mu rola rezerwowego, na początku lutego "SPORT" przekazał, że w zapisie kontraktu 35-latka znajduje się klauzula o możliwym rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron. Tego typu doniesienia nie pojawiają się bez przyczyny.

Hansi Flick docenia umiejętności, a także rolę Szczęsnego w szatni, jednak nie postrzega go obecnie za golkipera równorzędnego z Joanem Garcią. A jeśli dodamy do tego wieści o planowanej rewolucji w przypadku obsady bramki w Barcelonie, wyłania nam się nieciekawy obraz sytuacji Szczęsnego.

FC Barcelona planuje rewolucję w bramce. Taki los czeka Szczęsnego?

Latem z wypożyczeń do stolicy Katalonii wrócą Ter Stegen i Inaki Pena. I o ile Niemiec nie ma już raczej przyszłości na Camp Nou, o tyle Pena może otrzymać kolejną szansę jako zmiennik. Ponadto klub jest zachwycony rozwojem Arona Yaakobishviliego, grającego obecnie na wypożyczeniu w FC Andorra. Spory potencjał wykazuje także grający w rezerwach Diego Kochen.

O planowanej "restrukturyzacji" w bramce "Blaugrany" na początku lutego pisali dziennikarze "Que.es". Wskazywali, że zarząd Barcelony stoi przed ważną decyzją - pozostawić Szczęsnego jako dwójkę, czy dać w tej roli szansę jednemu z golkiperów, którzy rokują na przyszłość.

FC Barcelona jest w momencie, kiedy musi określić swój średnio i długoterminowy cel. W centrum rozważań jest pozycja Szczęsnego. Po kilku sezonach naznaczonych problemami z kontuzjami, rozwiązaniami awaryjnymi i ruchami last minute, kierownictwo sportowe jest gotowe zamknąć ten etap

"W środowisku Barcelony podkreśla się, że relacje z polskim bramkarzem są doskonałe. Weteran bez problemów pogodził się z rolą rezerwowego, a do tego jest stałym wsparciem dla młodych graczy, co przekonuje włodarzy do zatrzymania go. Z drugiej strony planowanie nie może opierać się wyłącznie na dobrej atmosferze lub rozwiązaniach tymczasowych" - brzmi dalsza część artykułu.

Wśród hiszpańskich dziennikarzy panuje przekonanie, że jeśli Garcia nie dozna kontuzji, Szczęsny już w tym sezonie nie zagra. Jaka zatem czeka go przyszłość?

Dopuszczam scenariusz, wedle którego kierownictwo Barcy siada do negocjacji ze Szczęsnym i komunikuje mu, że zamierza w przyszłym sezonie postawić na młodych, proponując mu rozwiązanie kontraktu w pokojowej atmosferze. 35-latek z pewnością w pełni zaakceptowałby decyzję klubu.

Możliwe jednak, że zarząd nie pokłada aż takiego zaufania w Peni, który nie jest w stanie wywalczyć sobie na stałe miejsca w wyjściowym składzie walczącego o utrzymanie Elche, a Yaakobishvili i Kochen to golkiperzy wciąż zbyt mało doświadczeni i ograni, aby podjąć się wyzwania bycia "dwójką" w bramce Barcy. Najbliższe miesiące zapowiadają się w kontekście przyszłości Szczęsnego niezywkle ciekawie.

