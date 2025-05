Szczęsny obwieszcza ws. przyszłości. Jasna deklaracja, już jest pogodzony. Ogłosił to po mistrzostwie

Jeszcze kilka miesięcy temu Wojciech Szczęsny był na piłkarskiej emeryturze, a teraz sięgnął po trzecie i najważniejsze trofeum z FC Barceloną - mistrzostwo Hiszpanii. Polak cały czas bije się z myślami, czy przedłużyć kontrakt z klubem, ale jednego jest już pewien. Jeśli zostanie to po to, aby być zmiennikiem Marca-Andre ter Stegena, co sam ogłosił po meczu z Espanyolem. Teraz zostały tylko rozmowy z klubem.