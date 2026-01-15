Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny niespodziewanie skreślony, Flick tłumaczy. Komunikat poszedł w świat

Rafał Sierhej

Wojciech Szczęsny przed tym sezonem dostał jasny sygnał, że będzie bramkarzem numer dwa za plecami Joana Garcii. Polak z pokorą, a może nawet radością, przyjął decyzję Hansiego Flicka. Wydawało się, że były bramkarz reprezentacji Polski będzie bronił w Pucharze Króla, który mimo wszystko jest nieco mniej istotnym trofeum. W pierwszym meczu Flick postawił na Marca-Andre ter Stegena, a w drugim na Joana Garcię, odstawiając Szczęsnego. Niemiec wysłał później w świat komunikat.

Mężczyzna w średnim wieku w granatowej kurtce z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmazana żółto-niebieska sceneria, w prawym górnym rogu wstawione koło z młodszym mężczyzną ubranym w sportową bluzę.
Hansi Flick zdecydował ws. Wojciecha Szczęsnego przed meczem Ligi Mistrzów z OlympiakosemFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP / Jose BretonAFP

Wojciech Szczęsny przyszedł do Barcelony w momencie sytuacji kryzysowej w bramce "Blaugrany". Poważnej kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki golkiper musiał przejść operację kolana, która wykluczyła go z gry praktycznie do końca sezonu. Początkowo jego miejsce zajął Inaki Pena.

Od stycznia jednak rywalizację o miejsce w bramce "Dumy Katalonii" wygrał Wojciech Szczęsny i to z nim między słupkami Barcelona wygrała trzy trofea na gruncie hiszpańskim. Po sezonie Barcelona zdecydowała się zatrudnić nowego golkipera. Wpłaciła 25 milionów euro klauzuli za Joana Garcię.

Hiszpański bramkarz z miejsca stał się numerem jeden, a Szczęsny z pokorą przyjął rolę rezerwowego. Wydawało się względnie oczywistym i normalnym, że Polakowi przypadną rozgrywki Pucharu Króla i tam będzie grał regularnie. W pierwszym meczu tego turnieju zagrał jednak Niemiec, a na kolejny - z Racingiem Flick wybrał Garcię.

Niemiecki trener jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wytłumaczył skreślenie Polaka na rzecz zdecydowanie młodszego Hiszpana. - Joan jest numerem jeden i dlatego to on gra, a nie ktoś inny. Niektórzy piłkarze też potrzebują odpoczynku i dbamy o nich, ale wszyscy wiemy, jak ważny jest dla nas ten mecz - powiedział cytowany przez "Jijantes".

Skoro Flick uznał, że już na drugoligowca potrzebuje wystawić Garcię, to trudno wierzyć, że w kolejnych spotkaniach, gdy Barcelona prawdopodobnie będzie mierzyła się z ekipami z La Liga niemiecki szkoleniowiec zdecyduje się na szansę dla Wojciecha Szczęsnego. 

Szczęsny szczerze: „Jeśli Marc wróci – zaakceptuję decyzję”AP© 2025 Associated Press
FC Barcelona. Wojciech Szczęsny oraz Hansi Flick
FC Barcelona. Wojciech Szczęsny oraz Hansi FlickJose Breton/Pics Action/NurPhoto / Josep LAGO / AFP / x.com @FCBarcelonaAFP
Wojciech Szczęsny wygrał z Inakim Peną rywalizację o miejsce w bramce Barcelony
Wojciech Szczęsny wygrał z Inakim Peną rywalizację o miejsce w bramce BarcelonyAFP
Piłkarz w stroju bramkarza przygotowuje się do gry, zakładając rękawice, w prawym górnym rogu widoczne zdjęcie mężczyzny w niebieskiej koszulce na tle rozmytego stadionu.
Wojciech Szczęsny i Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

