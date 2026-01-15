Szczęsny niespodziewanie skreślony, Flick tłumaczy. Komunikat poszedł w świat
Wojciech Szczęsny przed tym sezonem dostał jasny sygnał, że będzie bramkarzem numer dwa za plecami Joana Garcii. Polak z pokorą, a może nawet radością, przyjął decyzję Hansiego Flicka. Wydawało się, że były bramkarz reprezentacji Polski będzie bronił w Pucharze Króla, który mimo wszystko jest nieco mniej istotnym trofeum. W pierwszym meczu Flick postawił na Marca-Andre ter Stegena, a w drugim na Joana Garcię, odstawiając Szczęsnego. Niemiec wysłał później w świat komunikat.
Wojciech Szczęsny przyszedł do Barcelony w momencie sytuacji kryzysowej w bramce "Blaugrany". Poważnej kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki golkiper musiał przejść operację kolana, która wykluczyła go z gry praktycznie do końca sezonu. Początkowo jego miejsce zajął Inaki Pena.
Od stycznia jednak rywalizację o miejsce w bramce "Dumy Katalonii" wygrał Wojciech Szczęsny i to z nim między słupkami Barcelona wygrała trzy trofea na gruncie hiszpańskim. Po sezonie Barcelona zdecydowała się zatrudnić nowego golkipera. Wpłaciła 25 milionów euro klauzuli za Joana Garcię.
Hiszpański bramkarz z miejsca stał się numerem jeden, a Szczęsny z pokorą przyjął rolę rezerwowego. Wydawało się względnie oczywistym i normalnym, że Polakowi przypadną rozgrywki Pucharu Króla i tam będzie grał regularnie. W pierwszym meczu tego turnieju zagrał jednak Niemiec, a na kolejny - z Racingiem Flick wybrał Garcię.
Niemiecki trener jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wytłumaczył skreślenie Polaka na rzecz zdecydowanie młodszego Hiszpana. - Joan jest numerem jeden i dlatego to on gra, a nie ktoś inny. Niektórzy piłkarze też potrzebują odpoczynku i dbamy o nich, ale wszyscy wiemy, jak ważny jest dla nas ten mecz - powiedział cytowany przez "Jijantes".
Skoro Flick uznał, że już na drugoligowca potrzebuje wystawić Garcię, to trudno wierzyć, że w kolejnych spotkaniach, gdy Barcelona prawdopodobnie będzie mierzyła się z ekipami z La Liga niemiecki szkoleniowiec zdecyduje się na szansę dla Wojciecha Szczęsnego.