Szczęsny niespodziewanie skreślony, Flick tłumaczy. Komunikat poszedł w świat

Wojciech Szczęsny przyszedł do Barcelony w momencie sytuacji kryzysowej w bramce "Blaugrany". Poważnej kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki golkiper musiał przejść operację kolana, która wykluczyła go z gry praktycznie do końca sezonu. Początkowo jego miejsce zajął Inaki Pena.

Od stycznia jednak rywalizację o miejsce w bramce "Dumy Katalonii" wygrał Wojciech Szczęsny i to z nim między słupkami Barcelona wygrała trzy trofea na gruncie hiszpańskim. Po sezonie Barcelona zdecydowała się zatrudnić nowego golkipera. Wpłaciła 25 milionów euro klauzuli za Joana Garcię.

Hiszpański bramkarz z miejsca stał się numerem jeden, a Szczęsny z pokorą przyjął rolę rezerwowego. Wydawało się względnie oczywistym i normalnym, że Polakowi przypadną rozgrywki Pucharu Króla i tam będzie grał regularnie. W pierwszym meczu tego turnieju zagrał jednak Niemiec, a na kolejny - z Racingiem Flick wybrał Garcię.

Niemiecki trener jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wytłumaczył skreślenie Polaka na rzecz zdecydowanie młodszego Hiszpana. - Joan jest numerem jeden i dlatego to on gra, a nie ktoś inny. Niektórzy piłkarze też potrzebują odpoczynku i dbamy o nich, ale wszyscy wiemy, jak ważny jest dla nas ten mecz - powiedział cytowany przez "Jijantes".

Skoro Flick uznał, że już na drugoligowca potrzebuje wystawić Garcię, to trudno wierzyć, że w kolejnych spotkaniach, gdy Barcelona prawdopodobnie będzie mierzyła się z ekipami z La Liga niemiecki szkoleniowiec zdecyduje się na szansę dla Wojciecha Szczęsnego.

