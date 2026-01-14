Szczęsny naprawdę zrobił to Ter Stegenowi, Flick poruszony. W Barcelonie aż huczy

Odkąd do pełni zdrowia powrócił Marc-Andre ter Stegen, Hansi Flick znalazł się pod ścianą. Kto powinien być zmiennikiem Joana Garcii - Niemiec, czy Wojciech Szczęsny. Do niedawna wydawało się, że jest to sprawa oczywista, a dwójką między słupkami był Polak. Optyka zmieniła się przy okazji pucharowego meczu z Guadalajarą.

Wyjątkowy gest Szczęsnego względem Ster Stegena. W Hiszpanii aż huczało

Niespodziewanie w wyjściowym składzie znalazł się Ter Stegen, który popisał się kilkoma udanymi interwencjami. Jak się potem okazało, miała to być inicjatywa... Szczęsnego. Były reprezentant Polski odbył rozmowę z Hansim Flickiem, w której zasugerował, że to 33-latek powinien bronić. W ten sposób chciał docenić ciężką pracę, jaką golkiper włożył w powrót do pełni zdrowia.

Temat wraca jak boomerang przy okazji meczu 1/8 finału Pucharu Króla, w którym FC Barcelona zmierzy się z Racingiem Santander. Dziennikarze redakcji "SPORT" sugerują, że trener "Dumy Katalonii" ponownie może mieć spory ból głowy w kwestii obsady bramki.

Ter Stegen, czy Szczęsny na Racing Santander? Flick pod ścianą

Szczęsny ostatni występ zanotował 9 listopada. W tym sezonie rozegrał dziewięć meczów i nie w każdym stawał na wysokości zadania. Ter Stegen natomiast wyglądał dobrze w starciu z Guadalajarą. Do tego dochodzi jeszcze aspekt pozasportowy.

"Blaugrana" chcąc zachęcić inne kluby do pozyskania reprezentanta Niemiec powinna dać mu przynajmniej szansę do pokazania się. Jeśli będzie siedział wyłącznie na ławce, nie dość, że spada jego wartość rynkowa, to obniża to mocno poziom zainteresowania jego osobą.

Deco ujawnił, że zainteresowanie pozyskaniem kapitana Barcy wykazuje Girona. Mecz z Racingiem Santander może stanowić świetną okazję do dania Ter Stegenowi się wykazać i przekonania działaczy katalońskiego klubu do złożenia za niego oficjalnej oferty.

W Hiszpanii nie brakuje głosów, że to Ter Stegen powinien wystąpić w czwartkowym meczu Pucharu Króla. Hansi Flick wobec tego znalazł się pod ścianą. Chociaż wydawał się wcześniej poruszony prośbą Szczęsnego, teraz zapewne może żałować, że do takiego spotkania doszło. Powstał precedens, który otworzył furtkę do różnych scenariuszy. A im więcej takowych, tym trudniej wszystkich zadowolić.

Marc-Andre ter Stegen Jose Breton AFP

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville Newspix.pl

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport AFP