Szczęsny nagle zmienił zdanie. Nie chce ujawnić powodu. Telefon milczy od rana

- Do dziś nie znam przyczyny. Miałem z nim super relację przez 24 lata. Rozmawialiśmy po każdym jego meczu - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Maciej Szczęsny. To jedna z najbardziej zagadkowych historii z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej .

Wojciech Szczęsny obchodzi 35. urodziny. Od 12 lat nie rozmawia z ojcem

- Szczerze? Jest mi trochę wstyd to mówić, bo to jest mój ojciec, ale jest mi nawet dobrze z tą sytuacją - oznajmił bramkarz Barcelony w programie "Wojewódzki&Kędzierski".

- To zawsze boli, zawsze jest przykre. Dopóki nie będę miał kontaktu z nim, a być może nie będę go miał do końca życia, mojego lub jego, to będzie mnie to bolało - wyznał w podcaście "W cieniu sportu".