Szczęsny nagle wkroczył do bramki. Obronił karnego. I to nie byle komu

Wojciech Szczęsny jest dla FC Barcelona jak prawdziwy talizman. W swój drugi sezon w barwach "Blaugrany" spuentował drugim mistrzostwem Hiszpanii. Dotychczas polski bramkarz rozegrał w tej kampanii sześć ligowych spotkań, zastępując Joana Garcię podczas jego kontuzji. A poza tym stanowił kapitalne wsparcie dla młodszego kolegi.

Były reprezentant Polski nie może więc żałować, że szybko porzucił piłkarską emeryturę, korzystając z oferty, która napłynęła do niego ze stolicy Katalonii.

- Chyba już pobiłem rekord Guinnessa, jeśli chodzi o zawodnika z największą liczbą trofeów na emeryturze. Więc bardzo mnie to cieszy. Już jest pięć. No tak jeszcze do dziewięciu chciałbym dobić. Bo tylko cztery są w moim ostatnim sezonie do zgarnięcia - mówił z uśmiechem po niedzielnym starciu z Realem Madryt Wojciech Szczęsny przed kamerą Eleven Sports.

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny stanął w bramce. Tak wyglądało świętowanie mistrzostwa

Gdy sędzia ogłosił triumf Barcelony nad odwiecznym rywalem, na murawie Camp Nou rozpoczęła się mistrzowska feta. A jej kulisy zaprezentowała na swoim profilu w mediach społecznościowych stacja Canal+ Sport.

Jak się okazuje, w pewnym momencie Wojciech Szczęsny wkroczył do bramki i stojąc między słupkami bronił rzuty karne. Najpierw wykonywali je najmłodsi przedstawiciele towarzystwa obecnego na płycie boiska, a potem do piłki podeszła także żona naszego bramkarza Marina Łuczenko-Szczęsna. I ona nie mogła liczyć jednak na taryfę ulgową. A że kopnęła piłkę lekko, kierując ją niemal w sam środek bramki, bramkarz Barcelony z łatwością ją złapał, a następnie tylko rozłożył ręce.

Rozwiń

W poniedziałek mistrzowska celebra FC Barcelona będzie miała swój ciąg dalszy. Przeniesie się jednak z murawy Camp Nou na ulice miasta.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON East News

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports