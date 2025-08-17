Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny na aucie. Nagle zaskakująca decyzja Barcelony. Trzy dni na transfer

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Wyczekiwanie Wojciecha Szczęsnego na zgłoszenie do rozgrywek przed startem La Liga okazało się daremne. Barcelona rozpoczęła sezon bez polskiego bramkarza. Za moment sytuacja może jednak nabrać zupełnie nowej dynamiki. Z ekipy mistrza Hiszpanii odchodzi bowiem Inaki Pena. Najpóźniej do środy ma być sfinalizowany jego angaż we włoskim Como 1907.

Inaki Pena (w środku) zamierza kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim
Inaki Pena (w środku) zamierza kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim MATTHIEU MIRVILLEAFP

Inaki Pena zdążył zasiąść na ławce rezerwowych w meczu o Puchar Gampera (5:0) i w trakcie ligowej inauguracji na obiekcie RCD Mallorca (3:0). I wszystko wskazuje na to, że tymi akcentami pożegna się z Barceloną. Przynajmniej do połowy przyszłego roku.

Jak informuje włoski dziennikarz Alfredo Pedulla, 26-letni golkiper lada dzień zostanie zakontraktowany przez włoskie Como 1907. To właśnie ten zespół gościł w stolicy Katalonii dokładnie przed tygodniem i zainkasował pięć bramek. Wtedy o najbliższej przyszłości Peni wiedzieli tylko wtajemniczeni.

Inkai Pena spędza ostatnie chwile w Barcelonie. Lada dzień zamelduje się w Serie A

Plan jest klarowny: najpierw przedłużenie kontraktu z "Blaugraną", potem roczne wypożyczenie do klubu Serie A. Wszystko wskazuje na to, że tam Pena będzie golkiperem pierwszego wyboru. Do transakcji ma dojść najpóźniej w środę.

W poprzednim sezonie rozegrał w lidze 23 spotkania. W siedmiu z nich zachował czyste konto. W drugiej części sezonu musiał ustąpić miejsca między słupkami Wojciechowi Szczęsnemu.

Dla hiszpańskiego bramkarza nie będzie to pierwsza emigracja w karierze. W styczniu 2022 roku został wypożyczony do Galatasaray Stambuł. Spędził tam wówczas rundę jesienną.

    Tymczasem pod znakiem zapytania nadal stoi los Szczęsnego, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Polak przedłużył umowę z Barceloną do połowy 2027 roku, ale wciąż nie został zarejestrowany do gry. Tych, którzy liczyli na to, że uda się dopełnić formalności przed startem La Liga, spotkało srogie rozczarowanie.

    Pierwszym bramkarzem w ekipie Hanisego Flicka jest obecnie Joan Garcia, pozyskany przed sezonem z Espanyolu.

      RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports
      Dwaj piłkarze ubrani w granatowe stroje z żółtym logo, jeden trzyma piłkę, drugi ma rękawice bramkarskie; grupa ludzi w tle na trybunach stadionu.
      Inaki Pena i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Piłkarz w niebieskiej koszulce z zielonymi rękawami stoi na murawie stadionu podczas rozgrzewki, w tle rozmazane sylwetki innych zawodników.
      Inaki PenaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
      Inaki Pena
      Inaki PenaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

