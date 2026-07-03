Wypożyczenie do Girony miało pomóc Markowi-Andre ter Stegenowi w odbudowaniu kariery i umożliwić mu walkę o miejsce w składzie reprezentacji Niemiec na mundialu. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te plany. Już po dwóch spotkaniach w barwach nowej drużyny golkiper doznał kolejnej poważnej kontuzji i niezbędna była operacja.

Definitywnie zamknęło mu to drzwi do kadry, a dla Barcelony, która jakiś czas wcześniej przedłużyła z nim kontrakt, oznaczało spory problem. W końcu kto chciałby przejąć od niej nieustannie kontuzjowanego bramkarza, który pobiera ogromną pensję?

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Chętny się jednak znalazł. Dziennikarze są zgodni co do tego, że wkrótce Ter Stegen zostanie nowym zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. Stery holenderskiej ekipy objął były szkoleniowiec Girony - Michel. I postanowił sprowadzić do Holandii bramkarza, który mimo kruchego zdrowia zrobił na nim pozytywne wrażenie.

W tym miejscu kończy się zgodność żurnalistów, a zaczynają pojawiać się sprzeczne komunikaty. Po tym, jak z Ter Stegenem zdążyć mogli się już pożegnać gracze Barcy na czele ze Szczęsnym, ukazały się wieści dotyczące wynagrodzenia Niemca. Fabrizio Romano dotarł do innych informacji, aniżeli większość źródeł w Hiszpanii.

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Sprzeczne komunikaty ws. pensji Ter Stegena. W grze miliony

Z jego wiedzy wynika, że doszło do zwrotu akcji, a Ajax pokryje większość wynagrodzenia golkipera, które według wielu źródeł wynosi ponad 15 milionów euro za sezon. Wcześniej panowała narracja, iż to na Barcelonę spadnie obowiązek opłacania lwiej częsci gaży Niemca, a udział ekipy z Amsterdamu będzie raczej symboliczny, biorąc pod uwagę skalę apanaży.

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Podobnie jak Romano sprawę przedstawiają holenderskie media. W sprzeczności z tym stoją ustalenia "La Vanguardia". Jej dziennikarze wskazują, że Ajax ma pokryć zaledwie 10 procent pensji Ter Stegena, a pozostałe 90 spada na "Blaugranę". Tak samo uważa "MARCA".

Florian Plettenberg natomiast dodaje, że w umowie z Ajaksem nie zostanie zawarta opcja wykupu Ter Stegena. Wiemy też, że wypożyczenie potrwa do końca czerwca 2027 roku.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen GONGORA AFP

Marc-Andre ter Stegen JOSE BRETON AFP





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