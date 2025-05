Szczęsny musi się bronić, możliwy zwrot na finiszu. Moment chwały jest bliski

W ostatniej kolejce także Wojciech Szczęsny będzie mógł postawić kropkę nad "i", wieńcząc naprawdę kapitalną kampanię w swoim wykonaniu. Kampanię, w której wrócił z emerytury, sięgając po trzy krajowe trofea z wielką - i to naprawdę wielką - Barceloną, będąc przy tym jednym z bohaterów całego sezonu. Co po części potwierdzają też statystyki.

La Liga. Wojciech Szczęsny bryluje w Hiszpanii. Ale walka wciąż trwa

Nasz były reprezentant jest już jednak pewny triumfu w innej ligowej statystyce - nikt nie zdobywa średnio tylu "oczek" na mecz, co on. 2,87 punktu na spotkanie to wynik znacznie lepszy niż w przypadku Erica Garcii (2,50) czy Lamine'a Yamala (2,47). To pokazuje, jak ważny dla swojej drużyny był Wojciech Szczęsny i w jak świetny sposób zaadaptował się w bramce Barcelony. Przypomnijmy, że 35-latek wciąż nie doznał porażki w rozgrywkach La Liga, a "Duma Katalonii" z Polakiem w bramce straciła punkty tylko raz - remisując 1:1 z Realem Betis.