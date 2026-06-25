Szczęsny może świętować. Ter Stegen odchodzi z Barcelony. Zdecydowała rozmowa z trenerem

Wojciech Szczęsny przychodził do FC Barcelona, gdy ta potrzebowała natychmiastowego wzmocnienia na pozycji bramkarza. Kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wypadł z gry praktycznie do końca sezonu i ostatecznie zastąpił go Szczęsny, który w rundzie wiosennej spisywał się znakomicie.

Mimo tego latem 2025 roku Barcelona zdecydowała się sprowadzić Joana Garcię. Hiszpan z miejsca stał się bramkarzem numer jeden, a sytuacja Marca-Andre ter Stegena stała się momentami niemożliwa do zniesienia. Niemiec odszedł na nieudane półroczne wypożyczenie do Girony.

Ter Stegen odejdzie. Kierunek: Holandia

Teraz wrócił jednak do klubu i znów trzeba szukać rozwiązania, bo Barcelona ma obecnie trzech klasowych bramkarzy. Pozycja Garcii jest niezagrożona, Szczęsny również ma pozostać w klubie. Wobec tego dyrekcja sportowa musiała rozpocząć poszukiwania drogi wyjścia dla swojego kapitana.

Jak się okazuje Niemiec miał już podjąć decyzję. Kolejny sezon spędzi w Holandii. "Ter Stegen jest o krok od przejścia do Ajaksu. Jak ustalił dziennik "AS", niemiecki bramkarz jest bliski sfinalizowania rocznego wypożyczenia do holenderskiego klubu. Kluczową postacią w tej operacji jest Míchel, obecny trener Ajaksu" - czytamy.

"W obliczu nieuchronnego odejścia Ter Stegena "Blaugrana" zaczyna rozładowywać tłok w bramce, gdyż w ostatnich dniach dwóch innych golkiperów zmieniło barwy: Inaki Pena przeszedł do Panathinaikosu za trzy miliony euro, a David Kochen udał się na wypożyczenie do duńskiego klubu" - dodano.

Inaki Pena (w środku) zapewne lada moment wróci do bramki Barcelony AFP





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