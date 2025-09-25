Szczęsny może stracić konkurenta. Wielki klub wchodzi do gry. Nie odpuszczą

O przeprowadzce Marca-Andre ter Stegena do Manchesteru mówiło się już w czerwcu. Tyle że wtedy chodziło o City, dowodzone niezmiennie przez Josepa Guardiolę. Teraz z pełną determinacją do gry wchodzą "Czerwone Diabły".

MU nie ma w ostatnim czasie szczęścia do bramkarzy. Andre Onana okazał się rozczarowaniem. Z kolei młody Belg Senne Lammens wciąż nabiera rutyny i nie jest jeszcze gotowy do rywalizacji na najwyższym szczeblu. Fakt, że porównywany jest do Thibaut Courtois, niewiele w tym temacie zmienia.

Marc-Andre ter Stegen na radarze MU. Katalonię może opuścić już w styczniu

Niemiec pozostaje zawodnikiem Barcelony od 2014 roku. Nic dziwnego, że w stolicy Katalonii zdążył się mocno zadomowić. Tym bardziej, że jego obecna umowa zachowuje ważność aż do 2028 roku.

Miejsce w bramce stracił z powodu kontuzji. Udanie w poprzednim sezonie zastąpił go Wojciech Szczęsny, który dzisiaj sam jest tylko zmiennikiem. Golkiper numer jeden to Joan Garcia, sprowadzony latem z Espanyolu za 25 mln euro.

Ter Stegen odrzucił oferty AS Monaco i Galatasaray. Wedle niepotwierdzonych informacji zgodził się rozwiązać kontrakt, ale tylko pod warunkiem otrzymania odprawy w wysokości 40 mln euro. Barcelona na takie dictum nie mogła przystać.

Problem może się rozwiązać w styczniu. Jak donosi serwis Donbalon.com, powołując się na "źródła zbliżone do klubowych", niemiecki bramkarz stał się dla MU priorytetem w perspektywie najbliższego okienka transferowego.

"Ter Stegen nie skomentował oficjalnie oferty Manchesteru United, a jego decyzja będzie decydująca. Angielski klub zaoferuje mu konkurencyjne wynagrodzenie, a także możliwość gry w utytułowanym klubie o wysokich aspiracjach, zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach europejskich. Propozycja łączy w sobie stabilność finansową i sportową, co może skłonić go do poważnego rozważenia transferu do Anglii" - czytamy.

Największym zwolennikiem angażu Niemca ma być portugalski trener Ruben Amorim, który próbuje przywrócić ekipie z Old Trafford dawny blask. Na razie z efektem wysoce niesatysfakcjonującym.

Marc-Andre ter Stegen i Hansi Flick JOSEP LAGO AFP

Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport AFP