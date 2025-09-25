Szczęsny może stracić konkurenta. Wielki klub wchodzi do gry. Nie odpuszczą
Nikt już nie chce Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie. Ale to nie wystarczy, by oddać go do innego klubu. Niemiecki golkiper nie zamierza opuszczać Katalonii, mimo że nie ma szans na grę. Patową sytuację może przełamać Manchester United, dla którego 33-letni golkiper ma być celem numer jeden w najbliższym okienku transferowym.
O przeprowadzce Marca-Andre ter Stegena do Manchesteru mówiło się już w czerwcu. Tyle że wtedy chodziło o City, dowodzone niezmiennie przez Josepa Guardiolę. Teraz z pełną determinacją do gry wchodzą "Czerwone Diabły".
MU nie ma w ostatnim czasie szczęścia do bramkarzy. Andre Onana okazał się rozczarowaniem. Z kolei młody Belg Senne Lammens wciąż nabiera rutyny i nie jest jeszcze gotowy do rywalizacji na najwyższym szczeblu. Fakt, że porównywany jest do Thibaut Courtois, niewiele w tym temacie zmienia.
Marc-Andre ter Stegen na radarze MU. Katalonię może opuścić już w styczniu
Niemiec pozostaje zawodnikiem Barcelony od 2014 roku. Nic dziwnego, że w stolicy Katalonii zdążył się mocno zadomowić. Tym bardziej, że jego obecna umowa zachowuje ważność aż do 2028 roku.
Miejsce w bramce stracił z powodu kontuzji. Udanie w poprzednim sezonie zastąpił go Wojciech Szczęsny, który dzisiaj sam jest tylko zmiennikiem. Golkiper numer jeden to Joan Garcia, sprowadzony latem z Espanyolu za 25 mln euro.
Ter Stegen odrzucił oferty AS Monaco i Galatasaray. Wedle niepotwierdzonych informacji zgodził się rozwiązać kontrakt, ale tylko pod warunkiem otrzymania odprawy w wysokości 40 mln euro. Barcelona na takie dictum nie mogła przystać.
Problem może się rozwiązać w styczniu. Jak donosi serwis Donbalon.com, powołując się na "źródła zbliżone do klubowych", niemiecki bramkarz stał się dla MU priorytetem w perspektywie najbliższego okienka transferowego.
"Ter Stegen nie skomentował oficjalnie oferty Manchesteru United, a jego decyzja będzie decydująca. Angielski klub zaoferuje mu konkurencyjne wynagrodzenie, a także możliwość gry w utytułowanym klubie o wysokich aspiracjach, zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach europejskich. Propozycja łączy w sobie stabilność finansową i sportową, co może skłonić go do poważnego rozważenia transferu do Anglii" - czytamy.
Największym zwolennikiem angażu Niemca ma być portugalski trener Ruben Amorim, który próbuje przywrócić ekipie z Old Trafford dawny blask. Na razie z efektem wysoce niesatysfakcjonującym.