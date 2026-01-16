22 września 2024 roku dobiegał koniec pierwszej połowy starcia Villarrealu z FC Barcelona w Primera Division, kiedy to na "Blaugranę" spadł wielki cios - poważnego urazu doznał bowiem wówczas jej pierwszy bramkarz i kapitan, Marc-Andre ter Stegen.

Późniejsze badania dały bezlitosną diagnozę - zerwanie więzadła rzepki kolanowej. Było jasne, że Niemca czeka wiele miesięcy pauzy, a tymczasem ktoś musiał zająć lukę powstałą w szeregach golkiperów. "Duma Katalonii" miała jednak szczęście w nieszczęściu.

Utytułowanemu gigantowi udało się dość szybko przekonać do podpisania umowy Wojciecha Szczęsnego, który od niedawna był de facto na sportowej emeryturze po tym, jak wygasł jego kontrakt z turyńskim Juventusem. "Tek" prędko udowodnił w nowym zespole swoją wartość, a z czasem stał się też pewniakiem w wyjściowej jedenastce ekipy prowadzonej przez Hansiego Flicka. Wystarczyłoby jednak, że nieco wcześniej spełniony zostałby dosłownie jeden warunek, aby ta niezwykła historia w ogóle nie miała miejsca.

"Szczena" zdecydował się na emeryturę w momencie, w którym "Bianconeri" postanowili postawić na odmłodzenie pozycji bramkarza i pozyskali z Monzy Michele Di Gregorio. Kto wie jednak, jak wyglądałaby jesienią 2024 r. sytuacja 84-krotnego reprezentanta "Biało-Czerwonych", gdyby ten nieco wcześniej związał się z... Paris Saint-Germain.

Wojciech Szczęsny w Paris Saint-Germain? Francuski gigant myślał o nim przez lata

Francuski gigant miał bowiem Szczęsnego w swej orbicie zainteresowań przez wiele lat - a głośniej o jego potencjalnych przenosinach na Parc des Princes zrobiło się co najmniej dwukrotnie.

W pierwszym przypadku, w roku 2021, portal "Calciomercato" informował, że PSG byłoby skłonne dokonać z "Juve" pewnej wymiany - w zamian za Szczęsnego do Piemontu miałby trafić Leandro Paredes. Takie rozwiązanie miało jednak być nie w smak ówczesnemu trenerowi "Les Parisiens", Maurizio Pochettino, który mocno cenił umiejętności swego argentyńskiego rodaka.

Szkoleniowiec pożegnał się ostatecznie z Paryżem w lipcu 2022 roku i dopiero wówczas i Paredes zmienił środowisko - dołączył on faktycznie do "Starej Damy", jednak tylko w ramach wypożyczenia, a Szczęsny tak czy inaczej został w Turynie.

Tutaj warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie - wszystko odbywało się w tle z pogłoskami dotyczącymi pozyskania przez "Bianconerich" Gianluigiego Donnarummy z Milanu. Ten zaś... przeszedł do PSG w połowie lipca 2021 roku.

Kolejne podejście do wymiany. Szczęsny mógłby przyczynić się do transferowego wstrząsu we Włoszech

Losy "Teka" i Donnarummy mogły się przeciąć jeszcze raz w roku 2023 - wówczas to "La Gazzetta dello Sport" podała, że Juventus byłby skłonny dokonać z ekipą z Parku Książąt wymiany 1:1 dotyczącej wspomnianych bramkarzy, ale i to się ostatecznie nie spełniło. Gdyby jednak taki ruch doszedł do skutku, to Szczęsny przypadkowo przyczyniłby się do jednego z najbardziej kontrowersyjnych transferów w dziejach Italii - wszak sytuacja, w której były zawodnik Milanu (i to tej klasy co "Gigi") wzmacnia Juventus wzbudziłaby ogrom emocji wśród kibiców...

Patrząc jednak na to, jak rozwinęła się historia Polaka w barwach Barcelony raczej dobrze się stało, że we wrześniu 2024 roku Wojciech Szczęsny był chwilowym emerytem po rozstaniu ze "Starą Damą", a nie piłkarzem związanym ściśle z Ligue 1.

