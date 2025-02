Szczęsny kontra Pena, znów głośno o bramkarzach Barcelony. Bez złudzeń o decyzji

Początkowo tak właśnie było - to Pena grał pierwsze skrzypce między słupkami bramki FCB , ale po Nowym Roku nastąpiła gwałtowna zmiana . "Szczena" od 4 stycznia znajdował się w wyjściowej jedenastce "Barcy" w każdym spotkaniu prócz potyczki z Realem Betis, kiedy to pauzował za czerwoną kartkę. Skąd taka roszada?

Hansi Flick to dostrzegł. W tym Szczęsny góruje nad Peną

Sprawie przyjrzał się m.in. Toni Juanmarti z "Diario Sport", który powołał się na "źródła mające wiedzę o tej decyzji". Wskazał on przede wszystkim na to, że Inaki Pena nie został oceniony nad wyraz dobrze za swoje wcześniejsze występy i postępowanie w kluczowych dla drużyny momentach .

Ponadto ważne było tu większe doświadczenie Szczęsnego , tym istotniejsze, że "Barca" to relatywnie młody zespół - co ciekawe ten sam wątek niedawno podjął również w jednym z wywiadów legendarny golkiper Peter Schmeichel .

Do tego były reprezentant Polski, z natury bardziej ekstrawertyczny niż Hiszpan, lepiej radzi sobie na polu komunikacji z obrońcami. Jego wpadka w niedawnym starciu z Benficą, kiedy to nie zrozumiał się z Alejandro Balde i "Blaugrana" utraciła gola po ataku Pavlidisa, miała wynikać z zignorowania wcześniejszych instrukcji Flicka. Nad kwestią ścisłego trzymania się planu "Tek" musi jeszcze popracować, choć jednocześnie... w klubie ceni się to, że potrafi on podejmować odważne decyzje gdy jest taka konieczność.