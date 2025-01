Szczęsny kompletnie zaskoczył. Nadeszły wieści ws. Polaka. Zdziwieni Hiszpanie ogłaszają

FC Barcelona wróci w niedzielę do gry w rozgrywkach La Liga, mierząc się na Stadionie Olimpijskim z Valencią. Kto w starciu z "Nietoperzami" stanie między słupkami - Wojciech Szczęsny czy Inaki Pena ? To pytanie usłyszał podczas sobotniej konferencji prasowej trener Hansi Flick , który - do czego nas przyzwyczaił - nie zamierzał zdradzać swoich planów.

Hiszpański dziennikarz Javier Miguel jest jednak przekonany, że decyzja co do przyszłości Wojciecha Szczęsnego w składzie FC Barcelona już zapadła i Hansi Flick będzie trzymał się swoich wcześniejszych postanowień.

FC Barcelona. Media: Wojciech Szczęsny zadziwił. Zapadła decyzja ws. Polaka

Javier Miguel zaznaczył przy tym, że polski bramkarz po feralnym meczu z Benficą "opuścił Estadio da Luz wzmocniony" , przedstawiając także kulisy tego, co działo się w szatni FC Barcelona i jak zachowywał się w niej właśnie Wojciech Szczęsny. A postawa 34-latka zaskoczyła hiszpańską redakcję, bo dwa błędy popełnione w pierwszej połowie wcale go nie podłamały.

- Jak dowiedział się "As", polski bramkarz w szatni nawet nie drgnął, przez cały czas sprawiał wrażenie spokojnego i pogodnego. Co więcej, jako pierwszy zachęcał do walki i motywował swoich kolegów z drużyny. To postawa, która zaskoczyła niejedną osobę, bo choć wszyscy wiedzieli już, że Polak to człowiek o nerwach ze stali, nie wyobrażali sobie, że jego chłód sięgnie aż tak skrajnych granic - czytamy.