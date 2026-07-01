Szczęsny już wie, na koniec wyjazd do Madrytu. Może być "piekło". Ogłosili
Choć do rozpoczęcia nowego sezonu LaLiga pozostało jeszcze półtora miesiąca, to przygotowania logistyczne już trwają. We wtorkowy wieczór ogłoszono terminarz. Terminy El Clasico i derbów Madrytu nie są niespodzianką. Tytułu broni FC Barcelona, która w ostatniej serii gier będzie miała trudny wyjazd.
Znamy terminarz LaLiga na sezon 2026/2027. Prezentacja odbyła się we wtorkowy wieczór na Plaza de Colón w Madrycie. Działacze po raz trzeci z rzędu zaplanowali rewanżowe El Clasico na maj, aby miało wielki ciężar gatunkowy i potencjalnie realnie decydowało o mistrzostwie kraju. W zakończonej kampanii tak właśnie się stało, to właśnie w starciu z Realem Madryt FC Barcelona zapewniła sobie tytuł, choć trzeba też dodać, że wielkich emocji w wyścigu o prymat nie było, "Królewscy" podchodząc do starcia z "Dumą Katalonii" mieli tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce.
W odróżnieniu od poprzednich dwóch okazji, tym razem wiosenny Klasyk zostanie rozegrany w stolicy, na Estadio Santiago Bernabeu. Derby stolicy zaplanowano na wrzesień i kwiecień, co również nie jest żadną niespodzianką. Planowanie terminarza w Hiszpanii w ostatnich latach stało się bardzo przewidywalne.
W ostatniej kolejce podopieczni Hansiego Flicka będą mieli trudny wyjazd do podmadryckiego Getafe. To może być teoretycznie ostatni mecz w LaLiga Wojciecha Szczęsnego, jeśli znajdzie się w hierarchii nad Joanem Garcią lub jeśli Hiszpan odniesie jakiś uraz. Real przyjmie wtedy u siebie Deportivo la Coruna, a Atletico zmierzy się w Sewilli z Betisem. Pytanie, czy to 38. seria gier będzie decydować o tytule.
Ważne terminy sezonu 2026/2027 w hiszpańskiej piłce:
19/20 września: Atletico Madryt vs Real Madryt (7. kolejka)
24/25 października - FC Barcelona vs Real Madryt (10. kolejka)
7/8 listopada - Atletico Madryt vs FC Barcelona (12. kolejka)
od 2 do 7 lutego - Superpuchar Hiszpanii w formacie "final four"
6/7 lutego - FC Barcelona vs Atletico Madryt (23. kolejka), jeśli któryś z tych klubów awansuje do finału Superpucharu, mecz zostanie przełożony
3/4 kwietnia - Real Madryt vs Atletico Madryt (30. kolejka)
24 kwietnia - finał Pucharu Króla
8/9 maja - Real Madryt vs FC Barcelona (35. kolejka)
29/30 maja - Getafe vs FC Barcelona, Real vs Deportivo, Betis vs Atletico (ostatnia, 38. kolejka)
5 czerwca - finał Ligi Mistrzów na Estadio Metropolitano w Madrycie