Szczęsny już wie, na koniec wyjazd do Madrytu. Może być "piekło". Ogłosili

Znamy terminarz LaLiga na sezon 2026/2027. Prezentacja odbyła się we wtorkowy wieczór na Plaza de Colón w Madrycie. Działacze po raz trzeci z rzędu zaplanowali rewanżowe El Clasico na maj, aby miało wielki ciężar gatunkowy i potencjalnie realnie decydowało o mistrzostwie kraju. W zakończonej kampanii tak właśnie się stało, to właśnie w starciu z Realem Madryt FC Barcelona zapewniła sobie tytuł, choć trzeba też dodać, że wielkich emocji w wyścigu o prymat nie było, "Królewscy" podchodząc do starcia z "Dumą Katalonii" mieli tylko matematyczne szanse na pierwsze miejsce.

W odróżnieniu od poprzednich dwóch okazji, tym razem wiosenny Klasyk zostanie rozegrany w stolicy, na Estadio Santiago Bernabeu. Derby stolicy zaplanowano na wrzesień i kwiecień, co również nie jest żadną niespodzianką. Planowanie terminarza w Hiszpanii w ostatnich latach stało się bardzo przewidywalne.

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W ostatniej kolejce podopieczni Hansiego Flicka będą mieli trudny wyjazd do podmadryckiego Getafe. To może być teoretycznie ostatni mecz w LaLiga Wojciecha Szczęsnego, jeśli znajdzie się w hierarchii nad Joanem Garcią lub jeśli Hiszpan odniesie jakiś uraz. Real przyjmie wtedy u siebie Deportivo la Coruna, a Atletico zmierzy się w Sewilli z Betisem. Pytanie, czy to 38. seria gier będzie decydować o tytule.

Ważne terminy sezonu 2026/2027 w hiszpańskiej piłce:

19/20 września: Atletico Madryt vs Real Madryt (7. kolejka)

24/25 października - FC Barcelona vs Real Madryt (10. kolejka)

7/8 listopada - Atletico Madryt vs FC Barcelona (12. kolejka)

od 2 do 7 lutego - Superpuchar Hiszpanii w formacie "final four"

6/7 lutego - FC Barcelona vs Atletico Madryt (23. kolejka), jeśli któryś z tych klubów awansuje do finału Superpucharu, mecz zostanie przełożony

3/4 kwietnia - Real Madryt vs Atletico Madryt (30. kolejka)

24 kwietnia - finał Pucharu Króla

8/9 maja - Real Madryt vs FC Barcelona (35. kolejka)

29/30 maja - Getafe vs FC Barcelona, Real vs Deportivo, Betis vs Atletico (ostatnia, 38. kolejka)

5 czerwca - finał Ligi Mistrzów na Estadio Metropolitano w Madrycie

Jose Mourinho Pedro Rocha East News

Piłkarze Atletico Madryt w meczu LA Liga z Villarrealem Alberto Gardin AFP

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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