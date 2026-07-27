- Marc-Andre Ter Stegen raczej nie wsiądzie do samolotu, ponieważ stara się dopracować drobne szczegóły, które sprawiły, że jego wypożyczenie do Ajaxu nie zostało jeszcze sfinalizowane - informował kataloński Sport w poniedziałek rano.

Wieści te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości. Marc-Andre ter Stegen ostatecznie znalazł się w kadrze na presezon w Anglii. Hansi Flick powołał na niego czterech bramkarzy: Arona Yaakobishviliego, Wojciecha Szczęsnego, Ikera Rodrigueza i właśnie Marca-Andre ter Stegena.

Kamery wychwyciły już nawet niemieckiego bramkarza przy samolocie rozmawiającego z nowym nabytkiem FC Barcelona - Karimem Adeyemim. Obaj zawodnicy dobrze znają się z reprezentacji Niemiec.

Czy to oznacza, że temat wypożyczenia Ter Stegena do Ajaksu Amsterdam definitywnie upadł?

Marc-Andre ter Stegen najprawdopodobniej odejdzie z Barcelony na wypożyczenie. Do uzgodnienia nadal są finansowe detale, które blokują realizację tego transferu.

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Co ciekawe, w kadrze na presezon znalazł się również Frenkie de Jong, który przez poważną kotuzję kolana jest wyłączony z gry na kilka miesięcy.

Do drużyny później dołączyć ma również Raphinha, którego zabrakło na liście Hansiego Flicka. Brazylijczyk nadal wraca do pełni sił po kontuzji odniesionej w meczu z Haiti na mundialu.

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Pełna lista powołanych przez Hansiego Flicka

Bramkarze: Ter Stegen, Szczęsny, Yaakobishvili, Iker Rodríguez

Obrońćy: R. Araujo, H. Fort, Balde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Pesquer

Pomocnicy: De Jong, M. Casadó, Tommy, Brian Fariñas, I. Diarra, Bernal, Fermín, Orian Goren, Guille

Napastnicy: Adeyemi, Abdelkarim, O. Gistau, A. Fernández, Rooney, E. Tunkara, Álex González, S. Kluivert

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Umowa Ter Stegena z FC Barcelona obowiązuje do 2028 roku. Hansi Flick nie widzi swojego rodaka w planach na kolejny sezon. Pierwszym bramkarzem będzie Joan Garcia, a jego zastępcą Wojciech Szczęsny.

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen JOSE BRETON East News

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen GONGORA AFP





Warzocha/ Kaczmarek - Rumsevicius/ Palubinskas. Skrót meczu Polsat Sport