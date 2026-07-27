Szczęsny już w Anglii. Decyzja ws. Ter Stegena zapadła. Niemiec jednak w kadrze
Hiszpańskie media są zgodne, że Marc-Andre ter Stegen jedną nogą znajduje się poza FC Barcelona, a jego wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam niemal się domknęło. Wcześniej kataloński Sport informował, że Niemiec nie poleci z drużyną do Anglii na mecze przedsezonowe. Decyzja Hansiego Flicka okazała się jednak inna. Kapitan FC Barcelona ostatecznie znalazł się w kadrze na presezon w Wielkiej Brytanii.
- Marc-Andre Ter Stegen raczej nie wsiądzie do samolotu, ponieważ stara się dopracować drobne szczegóły, które sprawiły, że jego wypożyczenie do Ajaxu nie zostało jeszcze sfinalizowane - informował kataloński Sport w poniedziałek rano.
Wieści te nie znalazły jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości. Marc-Andre ter Stegen ostatecznie znalazł się w kadrze na presezon w Anglii. Hansi Flick powołał na niego czterech bramkarzy: Arona Yaakobishviliego, Wojciecha Szczęsnego, Ikera Rodrigueza i właśnie Marca-Andre ter Stegena.
Kamery wychwyciły już nawet niemieckiego bramkarza przy samolocie rozmawiającego z nowym nabytkiem FC Barcelona - Karimem Adeyemim. Obaj zawodnicy dobrze znają się z reprezentacji Niemiec.
Czy to oznacza, że temat wypożyczenia Ter Stegena do Ajaksu Amsterdam definitywnie upadł?
Marc-Andre ter Stegen najprawdopodobniej odejdzie z Barcelony na wypożyczenie. Do uzgodnienia nadal są finansowe detale, które blokują realizację tego transferu.
Co ciekawe, w kadrze na presezon znalazł się również Frenkie de Jong, który przez poważną kotuzję kolana jest wyłączony z gry na kilka miesięcy.
Do drużyny później dołączyć ma również Raphinha, którego zabrakło na liście Hansiego Flicka. Brazylijczyk nadal wraca do pełni sił po kontuzji odniesionej w meczu z Haiti na mundialu.
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Pełna lista powołanych przez Hansiego Flicka
Bramkarze: Ter Stegen, Szczęsny, Yaakobishvili, Iker Rodríguez
Obrońćy: R. Araujo, H. Fort, Balde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Pesquer
Pomocnicy: De Jong, M. Casadó, Tommy, Brian Fariñas, I. Diarra, Bernal, Fermín, Orian Goren, Guille
Napastnicy: Adeyemi, Abdelkarim, O. Gistau, A. Fernández, Rooney, E. Tunkara, Álex González, S. Kluivert
Umowa Ter Stegena z FC Barcelona obowiązuje do 2028 roku. Hansi Flick nie widzi swojego rodaka w planach na kolejny sezon. Pierwszym bramkarzem będzie Joan Garcia, a jego zastępcą Wojciech Szczęsny.