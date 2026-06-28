Szczęsny już świętował, nagle takie doniesienia. Barcelona pod ścianą

Po zakończeniu sezonu 2025/2026 końca dobiegło także wypożyczenie Marc-Andre ter Stegena. Po wielu zawirowaniach niemiecki golkiper zasilił bowiem szeregi Girony. W barwach tej ekipy zaliczył on...raptem 2 występy. Wszystko przez kontuzję, której nabawił się na przełomie stycznia i lutego.

Powrót Ter Stegena zdecydowanie nie jest obecnie na rękę włodarzom "Dumy Katalonii". Ustanowili oni bowiem bardzo ścisłą hierarchię między słupkami. Niekwestionowanym numerem jeden jest Joan Garcia, natomiast jego ewentualnym zmiennikiem pozostaje Wojciech Szczęsny.

Nic dziwnego, że kataloński klub ponownie poszukuje opcji tymczasowego pozbycia się Ter Stegena. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o ekipie, która wyraża zainteresowanie sprowadzeniem Niemca w swoje szeregi. Jest nią Ajax Amserdam.

Trudne negocjacje Barcelony. Katalończycy nie mają wyboru

Jak wynika z medialnych doniesień, holenderska ekipa gotowa jest pozyskać Ter Stegena na zasadzie rocznego wypożyczenia. Okazuje się jednak, że cała transakcja nie jest prosta. Barcelona będzie bowiem musiała pójść na duże ustępstwa finansowe.

- Barcelona i Ajax rozpoczęły negocjacje w sprawie wypożyczenia Ter Stegena do holenderskiego klubu. [...]. Negocjacje z Barceloną są jednak skomplikowane, ponieważ Ter Stegen pobiera bardzo wysokie wynagrodzenie, którego holenderski klub nie jest w stanie w całości pokryć. Klub jest gotów opłacić jedynie od 10% do 15% rocznej pensji bramkarza - piszą dziennikarze hiszpańskiego portalu "MARCA".

Dla włodarzy "Dumy Katalonii" nie jest to jednak całkowicie nowa sytuacja. Przy okazji wypożyczenia do Girony, Barcelona również pokrywała większą część wynagrodzenia niemieckiego golkipera.

Obóz "Blaugrany" nie ma jednak innego wyjścia. Mało prawdopodobne jest bowiem, aby jakakolwiek ekipa zgodziła się na wypożyczenie z opcją pokrycia większej część wynagrodzenia zawodnika. Z tego powodu niemal na pewno będą oni musieli w końcu przystać na warunki, zaproponowane przez holenderską stronę negocjacji. W innym wypadku powrót Ter Stegena mógłby skutkować kolejnymi napięciami w obozie golkiperów "Dumy Katalonii".

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