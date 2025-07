Od momentu dołączenia do "Barcy", Wojciech Szczęsny miał zaledwie kilka okazji do udzielania obszerniejszych wywiadów, w których opowiadał o tym, jak wyglądało jego dołączenie do klubu, jak odnalazł się w Barcelonie i jak wyglądają relacje zawodników w szatni. Ostatnia z okazji nadarzyła się w materiale na kanale "Foot Truck" na YouTube. Szczęsny postanowił opowiedzieć, jakie wrażenie zrobili na nim zawodnicy Barcelony i kto zaskoczył go najbardziej .

Wojciech Szczęsny ujawnił. To on w Barcelonie zrobił na nim największe wrażenie

- Nikt mnie nie zaskoczył na pewno negatywnie, no ale niektórzy - po których się spodziewałem dużo, to było dużo więcej. Dla mnie to, co robił Pedri w tym sezonie, to ja osobiście takiego sezonu jednego zawodnika nie widziałem nigdy - rozpływał się nad hiszpańskim pomocnikiem.