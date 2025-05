Szczęsny i Lewandowski otrzymali wezwanie, w Barcelonie zawrzało. Martwiąca absencja

Ostatnie dni upłynęły piłkarzom Barcelony na świętowaniu, ogromnej radości i odpoczynku. "Duma Katalonii" sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, wieńcząc tym samym kapitalny sezon pod wodzą Hansiego Flicka. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie awansu do finału Ligi Mistrzów. Mimo to kibice wprost szaleli z radości, a mistrzowska feta przyciągnęła setki tysięcy fanów.