Szczęsny i Lewandowski mogą się pożegnać, padła data przeprowadzki. Na to czekali kibice

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mogą się już pożegnać. Ze stadionem olimpijskim na wzgórzu Montjuic, gdzie FC Barcelona była zmuszona rozgrywać swoje spotkania w trakcie remontu Camp Nou. Wszystko wskazuje na to, że przeprowadzka na stary-nowy obiekt, który przeszedł modernizację, jest już o krok. Hiszpańskie media ujawniła nawet datę możliwego powrotu, któremu towarzyszyć będą także inne, niemal równie ważne. Nie ulega wątpliwości, że na takie właśnie wieści czekali kibice.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiMarcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto via Getty Images / Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

Wojciech Szczęsny w piątek miał okazję po raz pierwszy odbyć trening na Camp Nou, czego nie omieszkał skomentować w mediach społecznościowych. Polak od czasu podpisania kontraktu z FC Barcelona rozgrywał mecze na Estadi Olímpic Lluís Companys, a nawet Estadi Johan Cruyff, a wszystko to w związku z przeciągającym się niemal w nieskończoność remontem legendarnego Camp Nou.

Padła data powrotu na Camp Nou. Lewandowski i Szczęsny gotowi na pożegnanie

Data powrotu na obiekt przekładana była już wielokrotnie, a każdy mecz na innym stadionie generował dla "Dumy Katalonii" straty finansowe. Wszystko wskazuje na to, że Szczęsnemu wkrótce dane będzie wreszcie zagrać na legendarnym Camp Nou.

Według hiszpańskich mediów oficjalny powrót na zmodernizowane Camp Nou możliwy będzie po najbliższej przerwie reprezentacyjnej. Padła nawet konkretna data - 22 listopada. A nie będzie to jedyny ważny powrót.

    Hiszpanie są przekonani, że po przerwie reprezentacyjnej zielone światło do gry otrzymają Joan Garcia i Raphinha, których zdecydowanie bardzo brakowało w ostatnich tygodniach.

    Zwrot akcji ws. powrotu na Camp Nou? Są przecieki z Hiszpanii

    Nieco inną optykę na powrót na Camp Nou przedstawiło jednak "Mundo Deportivo". Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy budowlanej, zajmującej się modernizacją obiektu, realniejszym scenariuszem wydaje się rozegranie na obiekcie meczu z Deportivo Alaves 29 listopada, aniżeli spotkania z Athletikiem tydzień wcześniej.

    Bez względu na ostateczną datę, pewne jest to, że piłkarze Barcy na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym wkrótce będą musieli się pożegnać ze stadionem olimpijskim. Wielu z nich jasno deklarowało w mediach, że czuje ekscytację związaną z powrotem na legendarny obiekt. Tego właśnie od dłuższego czasu chcieli kibice, spragnieni atmosfery Camp Nou.

    Piłkarz w pomarańczowym stroju sportowym z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, gestykuluje ręką podczas meczu piłkarskiego, widoczny rozmyty tłum w tle.
    Robert LewandowskiMARCEL VAN DORSTAFP
    Dwóch bramkarzy drużyny piłkarskiej podczas treningu na stadionie, połączeni niebieską taśmą, każdy z piłką w rękach, wokół liczna publiczność na trybunach.
    Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski w trakcie treningu na Camp NouJavier BorregoNewspix.pl
    Stadion piłkarski wypełniony kolorowymi krzesełkami, z widocznym żółtym kształtem na trybunach, zawodnicy trenujący na murawie, w tle żuraw budowlany nad górą stadionu, puste trybuny.
    Camp NouUrbanandsportAFP

