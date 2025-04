W środę FC Barcelona przystąpi do rywalizacji w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a jej rywalem będzie Borussia Dortmund. Swoją uwagę Hansi Flick dzielić musi jednak także na zmagania w La Liga, a także zbliżający się finał Pucharu Króla. O trofeum "Duma Katalonii" powalczy z Realem Madryt. Katalońskie media mobilizują zawodników w myśl zasady "wszystkie ręce na pokład". Co jednak zrobić, kiedy tych brakuje?

Hansi Flick pod ścianą. Liczne kontuzje w Barcelonie nie ułatwiają mu zadania

Świetne wieści z Barcelony, gwiazda wraca do gry. Padła wyczekiwana data

Dziennikarze redakcji "AS" przekazali, że rekonwalescencja Olmo przebiega nad wyraz dobrze i może być on dostępny do gry wcześniej, aniżeli zakładano. A to wieści, na które zdecydowanie czekali koledzy z drużyny, na czele z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym.