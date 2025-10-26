Szczęsny gorszy w pojedynku bramkarzy. Mbappe triumfuje. Polak w opałach. Pierwsze takie El Clasico
To będzie pierwsze ligowe El Clasico Wojciecha Szczęsnego na Estadio Santiago Bernabeu. Polak nadal nie doznał jeszcze porażki w starciach z Realem Madryt, ale tym razem czeka go wyjątkowo trudne zadanie. Drużyna "Królewskich" na papierze wygląda bowiem lepiej niż zespół Hansiego Flicka. A jak prezentuje się to, biorąc pod uwagę wyłącznie pojedynczych piłkarzy? Transmisja El Clasico w tę niedzielę o 16:15 w Eleven Sports 1, początek studia z Madrytu o 14:30.
Piłka nożna to gra zespołowa, ale każda drużyna jest zbudowana z indywidualności, które w kluczowym momentach mogą przesądzić losy meczu. Poniżej porównujemy piłkarzy Realu Madryt i FC Barcelona pozycja po pozycji, aby sprawdzić, która ekipa teoretycznie wygląda lepiej przed niedzielnym El Clasico.
Bramka: Thibaut Courtois - Wojciech Szczęsny
Polski bramkarz nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale jednak tym razem jego "vis a vis" jest najlepszy bramkarz świata ostatnich lat. Courtois swoimi świetnymi interwencjami regularnie zapewnia punkty Realowi Madryt i nadal prezentuje swoją najwyższą formę. Punkt dla Realu Madryt.
Lewa obrona: Alvaro Carreras - Alejandro Balde
Alvaro Carreras na początku sezonu grał znakomicie, ale gdy przyszedł pierwszy poważny sprawdzian, czyli mecz z Atletico Madryt, Hiszpan kompletnie poległ. Balde natomiast ma o wiele większe doświadczenie, jeśli chodzi o grę w "Klasykach", a jego ataki dają Barcelonie bardzo wiele. Punkt dla FC Barcelona.
Lewy stoper: Dean Huijsen - Eric Garcia
Eric Garcia na początku tego sezonu to zdecydowanie najlepszy obrońca FC Barcelona i jeden z najważniejszych jej piłkarzy. Jego postawa już nie raz okazywała się decydująca. Huijsen gra znakomicie, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, ale w grze obronnej jeszcze wiele musi się nauczyć, co pokazał mecz z Atletico Madryt. Punkt dla FC Barcelona.
Prawy stoper: Eder Militao - Pau Cubarsi
Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Eder Militao znajduje się w bardzo wysokiej formie, a Pau Cubarsi od jakiegoś czasu nie pokazuje tego, co w bardzo młodym wieku zapewniło mu status jednego z najlepszych młodych piłkarzy świata. Tych błędów jest zbyt wiele. Na odejściu Inigo Martineza Hiszpan bardzo dużo stracił. Punkt dla Realu Madryt.
Prawa obrona: Fede Valverde - Jules Kounde
Jules Kounde w przeciwieństwie do Fede Valverde występuje tu na swojej nominalnej pozycji. Francuz posiada też duży kredyt zaufania, ponieważ na duże mecze zwykle trafiał z formą. W ostatnim czasie jednak jego gra wygląda bardzo słabo, czego nie można powiedzieć o Valverde. Punkt dla Realu Madryt.
Środek pomocy: Aurelien Tchouameni - Frenkie de Jong
Środek pola to ta sfera boiska, w której FC Barcelona może wygrać ten mecz. Ma w swoich szeregach piłkarzy być może słabszych fizycznie, ale lepszych piłkarsko. Frenkie De Jong w duecie z Pedrim tworzy bardzo mocny punkt drużyny Flicka, a Tchouameni w swojej grze jest bardzo nieregularny. Gra na dużym ryzyku i bardzo szybko może złapać kartkę. Punkt dla FC Barcelona.
Środek pomocy: Eduardo Camavinga - Pedri
Wydaje się, że Xabi Alonso w tym meczu nie wystawi Marco Mastantuono, ponieważ będzie chciał bardziej zabezpieczyć środek pola i nie ryzykować wystawieniem piłkarza, który nie jest jeszcze ograny na najwyższym poziomie. W tym pojedynku Pedri deklasuje Eduardo Camavingę, ponieważ jest jednym z najlepszych pomocników świata, a forma Francuza od dłuższego czasu jest zdecydowanie poniżej tej najwyższej. Punkt dla FC Barcelona.
Ofensywna pomoc: Jude Bellingham - Fermin Lopez
Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny werdykt w tym zestawieniu. Jude Bellingham jest piłkarzem światowej klasy, ale na początku tego sezonu walczył o powrót do zdrowia i pełni formy. Fermin Lopez natomiast wyrósł na wielką gwiazdę Barcy. Strzela gola za golem i ciągnie zespół Hansiego Flicka do przodu. Punkt dla FC Barcelona.
Lewe skrzydło: Vinicius Junior - Marcus Rashford
Vinicius nadal szuka swojej najlepszej formy, ale w tym spotkaniu kluczowe może okazać się doświadczenie w El Clasico. Marcus Rashford nie ma go wcale. Brazylijczyk natomiast powoli wraca do wysokiej formy i w tym pojedynku to on wygrywa. Punkt dla Realu Madryt.
Prawe skrzydło: Arda Guler - Lamine Yamal
Pojedynek na remis, ponieważ mamy do czynienia z dwoma najlepszymi młodymi piłkarzami na świecie, a na początku tego sezonu eksplozja formy Ardy Gulera jest wręcz nieprawdopodobna. Turek gra nawet lepiej od Yamala, ale wychowanek FC Barcelona zazwyczaj rozgrywał znakomite mecze przeciwko Realowi Madryt i zrobi wszystko, aby sprostać wysokiej presji, którą w dużej mierze sam na siebie nakłada. Remis.
Napastnik: Kylian Mbappe - Ferran Torres
Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego to Ferran Torres będzie pełnił rolę napastnika FC Barcelona. Hiszpan znakomite mecze przeplata z takimi, w których jest całkowicie niewidoczny. Kylian Mbappe na początku tego sezonu jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i numerem "1" w całej lidze hiszpańskiej. Punkt dla Realu Madryt.
Podsumowanie
Mamy więc remis. Obie drużyny zdobywają po pięć punktów, a pojedynek Ardy Gulera z Laminem Yamalem pozostaje nierozstrzygnięty. Niedzielne El Clasico zapowiada się niesamowicie emocjonująco.