Piłka nożna to gra zespołowa, ale każda drużyna jest zbudowana z indywidualności, które w kluczowym momentach mogą przesądzić losy meczu. Poniżej porównujemy piłkarzy Realu Madryt i FC Barcelona pozycja po pozycji, aby sprawdzić, która ekipa teoretycznie wygląda lepiej przed niedzielnym El Clasico.

Bramka: Thibaut Courtois - Wojciech Szczęsny

Polski bramkarz nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale jednak tym razem jego "vis a vis" jest najlepszy bramkarz świata ostatnich lat. Courtois swoimi świetnymi interwencjami regularnie zapewnia punkty Realowi Madryt i nadal prezentuje swoją najwyższą formę. Punkt dla Realu Madryt.

Lewa obrona: Alvaro Carreras - Alejandro Balde

Alvaro Carreras na początku sezonu grał znakomicie, ale gdy przyszedł pierwszy poważny sprawdzian, czyli mecz z Atletico Madryt, Hiszpan kompletnie poległ. Balde natomiast ma o wiele większe doświadczenie, jeśli chodzi o grę w "Klasykach", a jego ataki dają Barcelonie bardzo wiele. Punkt dla FC Barcelona.

Lewy stoper: Dean Huijsen - Eric Garcia

Eric Garcia na początku tego sezonu to zdecydowanie najlepszy obrońca FC Barcelona i jeden z najważniejszych jej piłkarzy. Jego postawa już nie raz okazywała się decydująca. Huijsen gra znakomicie, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, ale w grze obronnej jeszcze wiele musi się nauczyć, co pokazał mecz z Atletico Madryt. Punkt dla FC Barcelona.

Prawy stoper: Eder Militao - Pau Cubarsi

Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Eder Militao znajduje się w bardzo wysokiej formie, a Pau Cubarsi od jakiegoś czasu nie pokazuje tego, co w bardzo młodym wieku zapewniło mu status jednego z najlepszych młodych piłkarzy świata. Tych błędów jest zbyt wiele. Na odejściu Inigo Martineza Hiszpan bardzo dużo stracił. Punkt dla Realu Madryt.

Prawa obrona: Fede Valverde - Jules Kounde

Jules Kounde w przeciwieństwie do Fede Valverde występuje tu na swojej nominalnej pozycji. Francuz posiada też duży kredyt zaufania, ponieważ na duże mecze zwykle trafiał z formą. W ostatnim czasie jednak jego gra wygląda bardzo słabo, czego nie można powiedzieć o Valverde. Punkt dla Realu Madryt.

Środek pomocy: Aurelien Tchouameni - Frenkie de Jong

Środek pola to ta sfera boiska, w której FC Barcelona może wygrać ten mecz. Ma w swoich szeregach piłkarzy być może słabszych fizycznie, ale lepszych piłkarsko. Frenkie De Jong w duecie z Pedrim tworzy bardzo mocny punkt drużyny Flicka, a Tchouameni w swojej grze jest bardzo nieregularny. Gra na dużym ryzyku i bardzo szybko może złapać kartkę. Punkt dla FC Barcelona.

Środek pomocy: Eduardo Camavinga - Pedri

Wydaje się, że Xabi Alonso w tym meczu nie wystawi Marco Mastantuono, ponieważ będzie chciał bardziej zabezpieczyć środek pola i nie ryzykować wystawieniem piłkarza, który nie jest jeszcze ograny na najwyższym poziomie. W tym pojedynku Pedri deklasuje Eduardo Camavingę, ponieważ jest jednym z najlepszych pomocników świata, a forma Francuza od dłuższego czasu jest zdecydowanie poniżej tej najwyższej. Punkt dla FC Barcelona.

Ofensywna pomoc: Jude Bellingham - Fermin Lopez

Prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny werdykt w tym zestawieniu. Jude Bellingham jest piłkarzem światowej klasy, ale na początku tego sezonu walczył o powrót do zdrowia i pełni formy. Fermin Lopez natomiast wyrósł na wielką gwiazdę Barcy. Strzela gola za golem i ciągnie zespół Hansiego Flicka do przodu. Punkt dla FC Barcelona.

Lewe skrzydło: Vinicius Junior - Marcus Rashford

Vinicius nadal szuka swojej najlepszej formy, ale w tym spotkaniu kluczowe może okazać się doświadczenie w El Clasico. Marcus Rashford nie ma go wcale. Brazylijczyk natomiast powoli wraca do wysokiej formy i w tym pojedynku to on wygrywa. Punkt dla Realu Madryt.

Prawe skrzydło: Arda Guler - Lamine Yamal

Pojedynek na remis, ponieważ mamy do czynienia z dwoma najlepszymi młodymi piłkarzami na świecie, a na początku tego sezonu eksplozja formy Ardy Gulera jest wręcz nieprawdopodobna. Turek gra nawet lepiej od Yamala, ale wychowanek FC Barcelona zazwyczaj rozgrywał znakomite mecze przeciwko Realowi Madryt i zrobi wszystko, aby sprostać wysokiej presji, którą w dużej mierze sam na siebie nakłada. Remis.

Napastnik: Kylian Mbappe - Ferran Torres

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego to Ferran Torres będzie pełnił rolę napastnika FC Barcelona. Hiszpan znakomite mecze przeplata z takimi, w których jest całkowicie niewidoczny. Kylian Mbappe na początku tego sezonu jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i numerem "1" w całej lidze hiszpańskiej. Punkt dla Realu Madryt.

Podsumowanie

Mamy więc remis. Obie drużyny zdobywają po pięć punktów, a pojedynek Ardy Gulera z Laminem Yamalem pozostaje nierozstrzygnięty. Niedzielne El Clasico zapowiada się niesamowicie emocjonująco.

El Clasico w Eleven Sports materiały prasowe

Thibaut Courtois skapitulował dwukrotnie, ale po ostatnim gwizdku miał powody do satysfakcji JUAN MABROMATA AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP