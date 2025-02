Szczęsny czekał na mecz i usłyszał takie słowa. Reakcja mogła być tylko jedna. "Mam nadzieję"

FC Barcelona przed starciem w Andaluzji jest w dość komfortowej sytuacji. Piłkarze Hansiego Flicka wiedzą, że Real Madryt i Atletico Madryt podzieliły się punktami w derbach stolicy Hiszpanii, a to daje szansę na zmniejszenie strat do obu tych ekip. Blaugrana do pierwszego gwizdka w meczu z Sevillą traci do "Królewskich" pięć, a do Atletico cztery punkty. Widać więc wyraźnie, że zwycięstwo na południu Półwyspu Iberyjskiego dla Barcy może mieć ogromne znaczenie.

Reklama