Do rozpoczęcia sezonu w Primera Division pozostało już tylko nieco ponad trzy tygodnie, a tymczasem zarząd FC Barcelona wciąż pozostaje w wirze kluczowych decyzji dotyczących ustalania składu na najbliższą kampanię.

Z drużyną rozstało się już sporo graczy - na czele z Robertem Lewandowskim, który przeniósł się do Chicago Fire - natomiast w planie dyrektora sportowego Deco wciąż jest jeszcze co najmniej kilka istotnych pożegnań, o czym szerzej pisze Joan Poqui z "Mundo Deportivo".

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Szykują się kolejne pożegnania w Barcelonie. Na tapecie m.in. sprawa rywala Szczęsnego

To, co jest najbardziej interesujące z perspektywy polskich sympatyków futbolu to oczywiście kwestia jednego z rywali Wojciecha Szczęsnego, Marca-Andre ter Stegena. Jego wypożyczenie do Ajaksu Amsterdam zdaje się być od dłuższego czasu na ostatniej prostej, ale wciąż brakuje tu kropki nad "i".

To sytuacja niekomfortowa zarówno dla "Dumy Katalonii", jak i holenderskiej ekipy - w Barcelonie nieustająca obecność Niemca ma blokować decyzję o pozyskaniu nowego bramkarza (sporo mówiło się tu o Alexie Remiro z Realu Sociedad) lub, co bardziej prawdopodobne, formalnym awansie z rezerw któregoś z młodych zawodników. Amsterdamczycy woleliby zaś mieć "MAtS-a" już dawno pod ręką by ten mógł przechodzić sezon przygotowawczy wraz z resztą "De Godenzonen".

Podobnie nieco palące stają się kwestie Marca Casado oraz Roony'ego Bardghjiego. Ten pierwszy doskonale ma zdawać sobie sprawę, że spadł niżej w hierarchii Hansiego Flicka i jego przyszłość może rozstrzygnąć się jeszcze w czasie trwającego w Anglii obozu FCB. Co do drugiego to kluczowe będzie wskazanie, czy ma on zostać wypożyczony, czy sprzedany definitywnie z opcją pierwokupu. Szanse Szweda na grę od początku jego przygody w Hiszpanii nie były przesadnie duże, a po transferze Adeyemiego jeszcze mocniej spadły.

Alejandro Balde zaś jest nieco "wypychany" z drużyny przez pokaźną konkurencję - na jego pozycji Flick może umieścić Gerarda Martina, Jofre Torrentsa i przede wszystkim Joao Cancelo, który niebawem powinien w ramach transferu definitywnego z Al-Hilal z powrotem zameldować się w "Barcy".

Sprawa Balde ma być "otwarta" podobnie jak Ronalda Araujo, którego kontrakt w teorii ważny jest aż do 2031 r. Niegdyś miał on być w zasadzie o krok od przenosin chociażby do Juventusu, obecnie jednak Urugwajczyk skłaniałby się do pozostania na Camp Nou, lecz plan zarządu może być tu inny...

FC Barcelona swój pierwszy mecz w Primera Division rozegra 23 sierpnia z Elche. Do tego czasu z perspektywy klubu dobrze byłoby rozwiązać wszelkie niepewne sytuacje kadrowe.

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Alejandro Balde JOSE BRETON AFP

Roony Bardghji DAISUKE Nakashima East News





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