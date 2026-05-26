Szczęsny czeka na decyzję Barcelony. Możliwe rozstanie. Będzie spotkanie ws. przyszłości

Od kiedy w Barcelonie pojawił się Joan Garcia sytuacja w bramce FC Barcelona stała się całkowicie jasna. 25-latek od razu stał się podstawowym zawodnikiem Blaugrany i niejednokrotnie udowadniał, że jest świetny w swoich fachu i wielokrotnie ratował kolegów drużyny w trudnych momentach. Garcia nie grał tylko wtedy, gdy miał kontuzję lub sytuacja w tabeli była już całkowicie jasna. Wówczas do akcji wkraczał Wojciech Szczęsny.

Jeszcze do niedawna przyszłość byłego reprezentanta Polski była niejasna, ale teraz wiadomo, że doświadczony golkiper zostanie w stolicy Katalonii i wciąż będzie wspierał młodszych kolegów z drużyny. Na razie nie wiadomo, czy Szczęsny będzie numerem dwa, czy też trzy, bo Hansi Flick być może będzie chciał ogrywać mniej doświadczonych bramkarzy, którzy czekają na swoją kolej.

Możliwe rozstanie z bramkarzem w Barcelonie. Pena czeka na ruch klubu

Tym samym pod sporym znakiem zapytania stoi przyszłość Inakiego Peni. 27-latek ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Elche, gdzie początkowo był podstawowym bramkarzem, ale z czasem tracił pozycję na rzecz Matiasa Diutro, który ostatecznie na dobre zagościł w podstawowym składzie Elche. Pena ma ważny kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2029 roku, ale jest wątpliwe, czy przez cały ten czas będzie piłkarzem Blaugrany, czy też klub zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Jak informuje "Mundo Deportivo", Pena wciąż czeka na spotkanie z zarządem FC Barcelona. Ma ono nakreślić, jaka przyszłość kreuje się przed bramkarzem, ale jak na razie żadne rozmowy nie były prowadzone. Nie można wykluczyć, że Hiszpan odejdzie z Blaugrany na kolejne wypożyczenie, co wydawałoby się najbardziej naturalnym rozwiązaniem.

W artykule hiszpańskiej prasy można przeczytać również, że decyzja dotycząca Peni będzie wskazywała drogę, którą wybierze Barcelona. "Barca musi zdecydować, na których golkiperów postawi. Chodzi między innymi o oficjalne pozostanie Wojciecha Szczęsnego, a także o rolę takich zawodników jak Andera Astralagi czy Arona Yaakobishviliego. W konsekwencji trzeba też rozstrzygnąć sytuację Peni" - czytamy. Tym samym i Szczęsny i Garcia w spokoju mogą czekać na to, jakie decyzje podejmie klub w kontekście bramkarzy, gdyż sytuacja tej dwójki jest najbardziej pewna.

