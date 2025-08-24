Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szczęsny czeka już wystarczająco długo. Nagle jego konkurent zmienił zdanie, rozwiązanie o krok

Bartłomiej Wrzesiński

FC Barcelona nowy sezon La Ligi rozpoczęła od dwóch zwycięstw. Poza kadrą mistrza Hiszpanii cały czas pozostaje Wojciech Szczęsny, który wciąż nie został zarejestrowany do rozgrywek. W osiągnięciu tego pomóc ma odejście z klubu konkurenta Polaka Inakiego Peni. O transferze Hiszpana mówiło się od dłuższego czasu, wymieniano kluby, do których ma trafić. Tuż po wygranym spotkaniu z Levante pojawiła się nazwa nowego klubu, do którego ma przejść golkiper Barcelony. Ten ruch otworzy drogę Szczęsnego do kadry meczowej.

Inaki Pena i Wojciech Szczęsny
Saga związana z bramkarzami FC Barcelony bardzo długo była na świeczniku. Mistrz Hiszpanii zdecydował się postawić na swojego nowego golkipera Joana Garcię, który latem został sprowadzony z Espanyolu. Najbardziej poszkodowanym w tej sytuacji był Marc-Andre ter Stegen, w kontekście którego padła zdecydowana decyzja. Włodarze "Dumy Katalonii" nie widziały już miejsca dla doświadczonego Niemca w swoim zespole.

Ter Stegen nie był skłonny, by ustąpić i toczył długą batalię z działaczami swojego klubu. Finalnie sprawę "rozstrzygnął" uraz ter Stegena, przez który możliwe było zarejestrowanie do rozgrywek nowych zawodników.

W gronie nieuprawnionych piłkarzy cały czas pozostaje Wojciech Szczęsny. Według doniesień hiszpańskich mediów Polak w niedawno rozpoczętym sezonie ma pełnić przede wszystkim funkcję dublera Garcii. W dwóch pierwszych spotkaniach ligowych na ławce rezerwowych zasiadł Inaki Pena. Wychowanek Barcelony w poprzednim sezonie przegrał rywalizację ze Szczęsnym, a teraz ma ostatecznie zmienić otoczenie. W przeciwieństwie do ter Stegena, Pena nie ma zamiaru stwarzać swojemu pracodawcy dodatkowych zmartwień.

    Konkurent Szczęsnego zdecydował. Otwiera to furtkę dla polskiego bramkarza

    Przez długi czas trwała dyskusja gdzie i na jakich warunkach tego lata odejdzie Pena. W przestrzeni medialnej pojawiały się przede wszystkim włoskie Como, którego trenerem jest była gwiazdy "Barcy" Cesc Fabregas, a także hiszpańskie Celta Vigo oraz Girona. Dla klubu najważniejsze jest odciążenie finansów na tyle, by móc zarejestrować m.in. Szczęsnego. Sam Pena również szuka miejsca, w którym będzie miał szansę na regularne występy.

    Kilka godzin po wygranym 3:2 ligowym meczu z Levante nowe informacje na temat transferu Inakiego Peni zdradził dziennikarz Nicolo Schira. Za pośrednictwem swojego konta na portalu "X" ogłosił, że 26-letni bramkarz w najbliższym czasie ma trafić do Elche - drużyny, która w sobotę nieoczekiwanie zremisowała 1:1 z Atletico Madryt. Pena ma odejść do Elche na zasadzie wypożyczenia. Co ciekawe, Hiszpan, zanim odejdzie z "Dumy Katalonii", przedłuży swój kontrakt z klubem.

    Ten ruch najprawdopodobniej pozwoli zarejestrować Szczęsnego do rozgrywek. Być może wydarzy się to na tyle szybko, że polski bramkarz znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ligowe z Rayo Vallecano. Dla Barcelony będzie to trzeci wyjazdowy mecz z rzędu. Potyczka to odbędzie się 31 sierpnia o godz. 21:30, a relację z niej będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Piłkarz w koszulce treningowej FC Barcelony trzyma w ręku czerwoną butelkę PRIME i rękawice bramkarskie, uśmiechnięty na tle boiska i trybun z widownią.
    Dwóch bramkarzy w niebieskich strojach sportowych obejmuje się na boisku, jeden z nich trzyma piłkę meczową. W tle rozmyta publiczność i stadionowe światła.
    Trener w sportowym ubraniu energicznie gestykuluje na linii bocznej boiska, obok niego sędzia w niebieskim stroju oraz starszy mężczyzna z identyfikatorem, w tle widownia stadionu wypełniona kibicami.
