Szczęsny bohaterem Barcelony, ale co stało się później. Nagły komunikat po El Clasico
Wojciech Szczęsny jest największym bohaterem FC Barcelony po El Clasico i to fakt. Polak nie tylko bronił kolejne okazje rywali, którzy co rusz sprawdzali jego formę, ale przede wszystkim obronił rzut karny w wykonaniu Kyliana Mbappe. Fanów Barcelony nie może więc dziwić fakt, że tuż po meczu pojawił się komunikat w sprawie "Teka".
Kontuzja Roberta Lewandowskiego wyeliminowała kapitana reprezentacji Polski z udziału w El Clasico, które zostało rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie, ale mimo wszystko polscy fani futbolu mogli oglądać reprezentanta naszego kraju na murawie i chodzi oczywiście o Wojciecha Szczęsnego, który został bohaterem Barcelony.
Golkiper już w pierwszych minutach mógł głęboko odetchnąć, bowiem najpierw arbiter postanowił anulować rzut karny podyktowany dla Realu - dopatrując się faulu Viniciusa Jr., a później anulował bramkę Kyliana Mbappe - Francuz był na minimalnym spalonym.
Szczęsny obronił rzut karny Mbappe. Polak bohaterem, nagle takie słowa
Kylian Mbappe pomimo tego, że wreszcie był w stanie pokonać Polaka, to jeszcze długo będzie myślał o tym, co wydarzyło się w drugiej połowie, a więc o obronionym rzucie karnym. To wszystko sprawiło, że Polak został wybrany najważniejszym zawodnikiem spotkania według Flashscore.
Nie da się ukryć, że piłkarze ze stolicy Katalonii odstawiali w niektórych fragmentach meczu od swoich rywali, ale to właśnie Szczęsny utrzymywał Barcelonę w grze. Obroniony rzut karny był tylko wisienką na torcie.
Szczęsny po prostu zdeklasował swoich kolegów z drużyny, jeśli chodzi o ocenę meczową przyznawaną przez redakcję. Swoją postawą udowodnił po raz kolejny, że nie przez przypadek znalazł się w Barcelonie i że dalej może dawać drużynie wiele dobrego.
Porażka z Realem Madryt mocno jednak utrudnia Barcelonie pościg za "Królewskimi". Obecnie ekipa ze stolicy Hiszpanii ma 27 punktów na swoim koncie - o 5 więcej od "Barcy". Podium niespodziewanie zamyka Villarreal, która ma 20 punktów na swoim koncie po 10. kolejkach.