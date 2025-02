Adam Nawałka bez wahania o Wojciechu Szczęsnym: Powrót do piłki dodał mu wigoru

"Inteligencja i bagaż doświadczeń Wojtka powodują, że z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej. Wojtkowi początkowo brakowało rytmu meczowego choć i tak bronił strzały w trudnych sytuacjach" - stwierdził 67-latek w rozmowie z dziennikarzem portalu "WP SportoweFakty" Mateuszem Skwierawskim. Jak wskazał, "Szczena" musiał dostosować się do zupełnie innego modelu gry niż tego, w ramach którego operował jeszcze do niedawna w Juventusie .

"Barcelona podjęła świetną decyzję, by zaangażować Wojtka, by ściągnąć go z emerytury. (...) On przeżywa kapitalną przygodę. Powrót do piłki dodał mu wigoru" - podkreślił również m.in. Nawałka, który przed laty jako sternik "Orłów" również chętnie stawiał na Szczęsnego.