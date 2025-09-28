Zwycięstwo nad Realem Oviedo FC Barcelona okupiła kontuzją Raphinhi. Jako że na horyzoncie między innymi spotkania z Paris Saint-Germain, czy Realem Madryt, sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" stanął w obliczu sporego problemu. Sytuację jeszcze bardziej utrudnił uraz Joana Garcii.

FC Barcelona ma problem. Gwiazdy walczą z urazami

Bramkarz co prawda popełnił skandaliczny błąd w rywalizacji z beniaminkiem, jednak do tego pory w La Liga spisywał się wręcz znakomicie, wielokrotnie ratując "Blaugranę". Teraz w jego buty będzie musiał wejść Wojciech Szczęsny, który w tym sezonie jeszcze na murawie się nie pojawił.

Początkowo spekulowano, że absencja Garcii może potrwać nawet sześć tygodni. W tej sytuacji "Tek" mógłby liczyć na to, że Hansi Flick postawi na niego w El Clasico, które zostanie rozegrane 26 października. Z Hiszpanii zaczęły napływać jednak niespodziewane komunikaty ws. konkurenta Polaka.

Zwrot akcji ws. Szczęsnego? Joan Garcia może wrócić szybciej

Dobrze zorientowany w sytuacji w Barcelonie Javi Miguel przekazał, że Joan Garcia może być mimo wszystko gotowy do gry przeciwko Realowi Madryt. Jego powrót może nastąpić dużo wcześniej, aniżeli zakładano.

Hiszpan jest zdeterminowany, aby dojść do pełni zdrowia jak najszybciej, a jego podejście i pełen profesjonalizm pozwalają wierzyć, iż istotnie rehabilitacja może przebiec dużo szybciej.

Jeśli tak się stanie, zdaniem Hiszpanów Szczęsny zostanie jednak odsunięty od wyjściowego składu i rywalizację z Realem Madryt zacząłby na ławce rezerwowych. To mimo wszystko jednak daleka przyszłość, tak więc spekulacji "w obie strony" nie brakuje.

