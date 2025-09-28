Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szansa Szczęsnego przekreślona? Poruszenie w Barcelonie, nagła wiadomość dla Polaka

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

W obliczu kontuzji, która wymagała Operacji Joana Garcii, to Wojciech Szczęsny otrzyma szansę między słupkami Barcelony w najbliższych meczach. Polak stanie przed wielkim wyzwaniem - na horyzoncie między innymi spotkanie z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. W ostatnich godzinach z Hiszpanii zaczęły napływać jednak wiadomości, których "Tek" raczej spodziewać się nie mógł. Wygląda na to, że mimo wszystko nie zagości w podstawowym składzie na długo.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zwycięstwo nad Realem Oviedo FC Barcelona okupiła kontuzją Raphinhi. Jako że na horyzoncie między innymi spotkania z Paris Saint-Germain, czy Realem Madryt, sztab szkoleniowy "Dumy Katalonii" stanął w obliczu sporego problemu. Sytuację jeszcze bardziej utrudnił uraz Joana Garcii.

FC Barcelona ma problem. Gwiazdy walczą z urazami

Bramkarz co prawda popełnił skandaliczny błąd w rywalizacji z beniaminkiem, jednak do tego pory w La Liga spisywał się wręcz znakomicie, wielokrotnie ratując "Blaugranę". Teraz w jego buty będzie musiał wejść Wojciech Szczęsny, który w tym sezonie jeszcze na murawie się nie pojawił.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
La Liga

Flick się wściekł, zawrzało w Barcelonie. Kolega Lewandowskiego zostanie odsunięty

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Początkowo spekulowano, że absencja Garcii może potrwać nawet sześć tygodni. W tej sytuacji "Tek" mógłby liczyć na to, że Hansi Flick postawi na niego w El Clasico, które zostanie rozegrane 26 października. Z Hiszpanii zaczęły napływać jednak niespodziewane komunikaty ws. konkurenta Polaka.

    Rodri o Złotej Piłce 2025: zdradził, jak patrzy na kandydatów [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

    Zwrot akcji ws. Szczęsnego? Joan Garcia może wrócić szybciej

    Dobrze zorientowany w sytuacji w Barcelonie Javi Miguel przekazał, że Joan Garcia może być mimo wszystko gotowy do gry przeciwko Realowi Madryt. Jego powrót może nastąpić dużo wcześniej, aniżeli zakładano.

    Hiszpan jest zdeterminowany, aby dojść do pełni zdrowia jak najszybciej, a jego podejście i pełen profesjonalizm pozwalają wierzyć, iż istotnie rehabilitacja może przebiec dużo szybciej.

    Jeśli tak się stanie, zdaniem Hiszpanów Szczęsny zostanie jednak odsunięty od wyjściowego składu i rywalizację z Realem Madryt zacząłby na ławce rezerwowych. To mimo wszystko jednak daleka przyszłość, tak więc spekulacji "w obie strony" nie brakuje.

    Zobacz również:

    W ostatnim meczu Jagiellonia Białystok pokonała Lecha Poznań 2:1
    Ekstraklasa

    Lech Poznań - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PROGRAM TV]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Bramkarz w sportowej koszulce z logotypem, trzymający piłkę do gry, stoi na boisku, w tle rozmyty stadion i kibice na trybunach.
    Wojciech SzczęsnyCesar Cebolla / PRESSINNewspix.pl
    Bramkarz w zielonym stroju z logo FC Barcelony i numerem 13 na spodenkach stoi na boisku, w tle rozmyte trybuny z kibicami.
    Joan GarciaJose BretonAFP
    Dwóch sportowców w niebieskich koszulkach rozmawia obok piłkarskiego tunelu, w tle widoczne logo klubu FC Barcelona, jeden z nich trzyma w rękach buty piłkarskie.
    Zawodnicy FC Barcelona - Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyLLUIS GENEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja