Szalony zwrot ws. Szczęsnego. Jest oficjalny komunikat z Barcelony. Zgasła nadzieja
Wojciech Szczęsny pojawił się na kilkanaście ostatnich minut meczu FC Barcelona - Newcastle United, aby zastąpić Joana Garcię. Młodszy bramkarz "Dumy Katalonii" ucierpiał podczas jednej z interwencji i musiał opuścić boisko. Wiele wskazywało na to, że Polak stanie w bramce w kolejnym meczu z Rayo Vallecano. Teraz klub nadał oficjalny komunikat w tej sprawie.
W końcowej fazie meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United Wojciech Szczęsny zastąpił Joana Garcię i został bardzo ciepło przyjęty przez kibiców.
Polak nie miał okazji na to, aby się wykazać. Raz jednak udało mu się w bardzo efektowny sposób okiwać pressującego Osulę, czym wywołał wielką radość na trybunach Camp Nou.
Kibice spodziewali się, że Szczęsny stanie w następnym meczu Barcelony z Rayo Vallecano w lidze. Pierwsze doniesienia ws. urazu Joana Garcii mówiły bowiem o dwóch lub trzech tygodniach przerwy.
Wojciech Szczęsny z pewnością byłby gotowy, aby zastąpić Garcię. W tym sezonie miał już okazję, aby to zrobić. Polak grał na przełomie października i listopada. Został nawet najlepszym zawodnikiem El Clasico w przegranym przez Barcelonę meczu z Realem. Obronił rzut karny Mbappe i udowodnił, że nadal potrafi prezentować światowy poziom.
Oficjalnie: Joan Garcia jednak bez kontuzji. FC Barcelona ogłasza
Nadzieje na to, że Wojciech Szczęsny zagra z Rayo Vallecano zgasły jednak tak szybko, jak się pojawiły. FC Barcelona oficjalnie poinformowała bowiem, że po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że Joan Garcia nie jest kontuzjowany.
Bramkarz z Barcelony będzie więc gotowy do gry na mecz z Rayo Vallecano, który odbędzie się 22 marca na Camp Nou.
- Po dzisiejszych badaniach Joan Garcia otrzymał potwierdzenie, że nie odniósł żadnej kontuzji i będzie gotowy do gry - informuje FC Barcelona.
Wiadomość, że Wojciech Szczęsny jednak nie zagra z Rayo, może wywoływać smutek wśród kibiców polskiego bramkarza. Są to jednak pozytywne wieści dla niego samego.
Szczęsny od samego początku podkreślał, że nie rywalizuje o miejsce w składzie z Garcią. W pełni akceptuje rolę rezerwowego, a na co dzień dokłada wszelkich starań, aby pomóc młodemu koledze stać się jak najlepszym bramkarzem.