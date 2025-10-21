Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szalony zwrot akcji. Sensacyjne wieści ws. wylotu Lewandowskiego do USA

Kacper Dąderewicz

Niesamowite wieści w sprawie ligowego meczu Villarreal CF - FC Barcelona, który miał zostać rozegrany w Stanach Zjednoczonych. Media poinformowały najpierw, że delegacja właśnie została odwołana i ostatecznie mecz odbędzie się na stadionie "Los Amarillos". Zaledwie chwilę później doniesienia te zostały oficjalnie potwierdzone przez LaLiga za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

Według oficjalnego komunikatu sprzed kilku dni mecz Villarreal CF - FC Barcelona w ramach 17. kolejki ligi hiszpańskiej sezonu 2025/26 miał odbyć się w Miami na Florydzie.

Mimo że niemalże całe środowisko piłkarskie w Hiszpanii protestowało przeciwko temu pomysłowi, narzekając na naruszenie integralności rozgrywek, LaLiga była nieugięta i zapewniała, że ten scenariusz zostanie zrealizowany.

We wtorkowy wieczór doszło jednak do szalonego zwrotu akcji. Nagle hiszpańskie media zakomunikowały, że mecz Villarreal CF - FC Barcelona w Miami został odwołany i ostatecznie odbędzie się w Hiszpanii, na Estadio de la Ceràmica.

Oficjalnie: LaLiga potwierdza. Mecz Barcelony z Stanach Zjednoczonych został odwołany

Minęło zaledwie kilka minut od publikacji medialnych doniesień, nim LaLiga oficjalnie je potwierdziła. W tym momencie można było już z całą pewnością stwierdzić, że wylot Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych na mecz w ramach 17. kolejki ligi hiszpańskiej nie dojdzie do skutku.

- LaLiga ogłasza odwołanie oficjalnego meczu w Miami, historycznej okazji dla internacjonalizacji hiszpańskiej piłki nożnej. Będziemy kontynuować pracę na rzecz globalnej, nowoczesnej i konkurencyjnej ligi - poinformowano.

- Po rozmowach z organizatorem oficjalnego meczu LaLiga w Miami, podjęto decyzję o odwołaniu wydarzenia z powodu niepewności, jaka narastała w Hiszpanii w ciągu ostatnich kilku tygodni - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak widać, protest hiszpańskiego środowiska piłkarskiego w tej sprawie bardzo szybko przyniósł efekt w postaci odwołania meczu w Stanach Zjednoczonych.

FC Barcelona i Villarreal nie otrzymają więc zapłaty za wzięcie udziału w tym meczu, ale za to nie będą narażone na bardzo daleki lot w środku sezonu, który byłby obciążeniem dla obu drużyn.

Największymi wygranymi po tym ogłoszeniu są kibice Villarreal, którzy ostatecznie będą mogli obejrzeć mecz z FC Barcelona na swoim obiekcie.

