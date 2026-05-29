Szalony transfer potwierdzony. Jest komunikat. Barcelona wydała fortunę

Sezon 2025/26 ledwo dobiegł końca, a FC Barcelona już ogłasza pierwszy transfer. Reprezentant Anglii i piłkarz Newcastle United Anthony Gordon przenosi się na Camp Nou.

Pierwsze pogłoski na temat Anglika pojawiły się w środę 27 maja. Wszystko przebiegło w tempie ekspresowym. FC Barcelona pracowała nad tym transferem w tajemnicy, a słynne "Here we go!" od Fabrizio Romano padło jeszcze tego samego dnia.

Matteo Moretto informował, że obie strony podpisywały wszystkie dokumenty. Piłkarz natomiast pojawił się w Barcelonie w czwartek w godzinach popołudniowych. Zauważyły i nagrały go media.

Do potwierdzenia transferu doszło w piątek. "Duma Katalonii" zapowiedziała transmisję na YouTube z tytułem "Oficjalna prezentacja nowego nabytku". Brzmiało tajemniczo, choć wszyscy wiedzieli, co się wydarzy. Stream był przesuwany wielokrotnie. Dziennikarze niecierpliwili się, bo zostali zaproszenie do sali prasowej na 13:00, a uroczystość rozpoczęła się ponad osiem godzin później.

Oficjalny komunikat pojawił się o 21:17. Mistrzowie Hiszpanii poinformowali, że 25-latek podpisał kontrakt na 5 sezonów, a więc do końca kampanii 2030/2031.

"Przychodzi do klubu po tym, jak w zeszłym sezonie był najlepszym strzelcem Newcastle United i zawodnikiem, który wykonał najwięcej dryblingów. Zaimponował w trzech meczach przeciwko Barcelonie w zeszłym sezonie w Lidze Mistrzów i w końcu założy koszulkę Barcelony. Stanie się to po mistrzostwach świata, które dają mu kolejną okazję do udowodnienia swojej dojrzałości jako zawodnika o wielkich ambicjach" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Oficjalnie: Anthony Gordon w FC Barcelona. Kim jest?

Anthony Gordon to skrzydłowy bazujący w dużej mierze na szybkości i intensywności w pressingu. Posiada więc główne cenychy najbardziej cenione przez Hansiego Flicka na pozycji skrzydłowego. Szczególnie tej drugiej brakowało Marcusowi Rashfordowi.

Reprezentant Anglii potrafi grać również na pozycji napastnika oraz na prawym skrzydle. Nominalnie ma jednak być następcą Raphinhi na pozycji lewoskrzydłowego. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie 2026/27 Brazylijczyk również będzie zawodnikiem FC Barcelona.

Kontrowersje w świecie piłkarskim budzi kwota operacji. Ta ma opiewać na 80 milionów euro. To pierwszy tak duży wydatek FC Barcelona, odkąd ta wypadła z zasady 1:1, pozwalającej klubom wydawać tyle samo pieniędzy, co te zarobiły. Wcześniej klub nie spełniał założeń ligi hiszpańskiej, więc nie było to możliwe. Odejście Roberta Lewandowskiego oraz sportowe sukcesy zasiliły klubowy budżet dużymi środkami, więc teraz stało się to możliwe.

Wiele wskazuje na to, że nie jest to ostatni wielki transfer Barcy w tym okresie. Media donoszą, że klub pracuje już nad pozyskaniem Juliana Alvareza, a więc wymarzonego następcy Roberta Lewandowskiego, który również bazuje na intensywnym pressingu i lepiej odnajduje się w grze kombinacyjnej. Argentyńczyk, zdaniem mediów, ma być jeszcze droższy niż Anglik.

