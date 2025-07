Szalona odpowiedź Realu Madryt na ruch Barcelony. To ma być transferowy hit lata

Real Madryt może przeprowadzić tego lata hitowy transfer. Jak informuje "As", listę najbardziej pożądanych graczy otwiera w tej chwili Rodri. To zdobywca Złotej Piłki z ubiegłego roku i aktualny mistrz Europy. Z Manchesteru City nie uda się go pozyskać bez kwoty odstępnego. Wartość zawodnika szacowana jest obecnie na 110 mln euro, a jego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2027 roku.