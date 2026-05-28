Szaleństwo w Barcelonie. Hitowy transfer, a to nie koniec. Nie dają za wygraną

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że FC Barcelona rozgląda się za zawodnikami, którzy wzmocnią szeregi mistrzów Hiszpanii. Szczególna uwaga została skierowana na formację ofensywną. Po zakończeniu obecnej kampanii zespół opuści bowiem Robert Lewandowski, którzy przez ostatnie 4 lata dawał "Dumie Katalonii" stabilność na pozycji numer "9".

Kilkanaście godzin temu w mediach pojawiła się informacja o pierwszym transferze, poczynionym przez włodarzy "Blaugrany". Do stolicy Katalonii zawitać ma bowiem Anthony Gordon, który w ostatnim czasie reprezentował barwy angielskiego Newcastle. Kwota tego transferu opiewać ma na zawrotne 80 milionów euro.

Barcelona rusza po kolejnego gwiazdora. Marzą o nim od tygodni

Można pomyśleć, że tego typu wydatek mocno uszczupla możliwości finansowe "Dumy Katalonii". Działania przedstawicieli klubu zdają się jednak sygnalizować coś zupełnie odwrotnego.

Hiszpański portal "Mundo Deportivo" poinformował opinię publiczną o niespodziewanych rozmowach, jakich podjąć miał się Deco. Dyrektor sportowy Barcelony został bowiem zauważony w towarzystwie przedstawicieli zawodnika, którym "Duma Katalonii" interesowała się już od tygodni. Mowa o agencie Juliana Alvareza.

- Po sfinalizowaniu transferu Anthony'ego Gordona, dyrektor sportowy Barcelony nie spoczął na laurach. [...]. Deco spotkał się wczoraj w hotelu z przedstawicielem piłkarza Atletico Madryt i agentem Juanem Lópezem, który może odegrać kluczową rolę w sfinalizowaniu umowy - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Z wcześniejszych doniesień wynikało, że Atletico Madryt ma stawiać zaporowe warunki ws. transferu swojego gwiazdora. FC Barcelona ma jednak poważnego asa w rękawie - zainteresowanie samego Juliana Alvareza.

Argentyńskie media potwierdziły, że agent piłkarza przekazał włodarzom madryckiej ekipy dość konkretne plany ws. przyszłości swojego podopiecznego. Miał on wyrazić zainteresowanie dołączeniem do ekipy, która zapewni mu "awans sportowy". Jako jeden z potencjalnych kierunków Julian Alvarez wskazał właśnie Barcelonę. Tak poważna deklaracja może znacząco ułatwić proces ściągnięcia kolejnego gwiazdora na legendarne Camp Nou.

