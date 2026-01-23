Szaleństwo tuż przed Barceloną. Gol stadiony świata. Stadion zamilkł

FC Barcelona do sezonu 2025/2026 podeszła z jasnymi założeniami. Hansi Flick oraz jego piłkarze z pewnością za cel obrali sobie obronę wszystkich trzech tytułów, które zdobyli w poprzednich rozgrywkach. 1/3 tego zadania już została zrealizowana, bo "Duma Katalonii" drugi rok z rzędu wygrała Superpuchar Hiszpanii.

Pozostały już "tylko" Puchar Hiszpanii oraz La Liga. W tych pierwszych rozgrywkach nie ma już Realu Madryt. "Królewscy" polegli w rywalizacji z Albacete w debiucie na ławce trenerskiej Alvaro Arbeloi. "Los Blancos" pozostała już więc tylko walka w lidze hiszpańskiej oraz oczywiście Lidze Mistrzów.

Co za gol! Niewiarygodne trafienie w La Liga

Sytuacja w La Liga ostatnio dla Barcelony się nieco skomplikowała. "Blaugrana" niespodziewanie przegrała bowiem z Realem Sociedad, a Real w tej samej kolejce wygrał, więc strata "Królewskich" zmalała do ledwie jednego oczka. Kwestia mistrzostwa jest więc sprawą absolutnie otwartą.

Barcelonę za tydzień czeka wyjazd do Elche, gdzie Real tylko zremisował. Zespół prowadzony przez Edera Sarabię przegrał 2:3 w 21. serii gier z Levante, ale ozdobą meczu było trafienie na 2:2 autorstwa Albańczyka Boayara. 20-letni napastnik odnalazł się w polu karnym gospodarzy.

Piłka była na tak dobrej wysokości, że bez zastanowienia złożył się do przewrotki i było to absolutnie imponujące trafienie. Choć bramkarz rzucił się do piłki, to ta i tak znalazła drogę do siatki, swój lot skończyła praktycznie w okienku bramki. Joan Garcia z pewnością ten strzał zobaczy.

