Szaleństwo tuż przed Barceloną. Gol stadiony świata. Stadion zamilkł

Rafał Sierhej

FC Barcelona w minionej kolejce hiszpańskiej La Liga sensacyjnie przegrała z Realem Sociedad na wyjeździe. Swój mecz wygrał zaś Real Madryt, co sprawia, że przewaga "Blaugrany" stopniała do ledwie jednego punktu. Nadchodzą kluczowe kolejki, a już za tydzień Barcelonę czeka wyjazd do Elche, gdzie "Królewscy" wcześniej zremisowali. Jakby tego było mało w 21. serii gier Elche popisało się kosmicznym golem.

Zawodnik w granatowo-czerwonym stroju wykonuje przewrotkę podczas meczu piłkarskiego, naprzeciwko stoi zawodnik w białym stroju z numerem 11 na plecach, wokół nich gra toczy się na tle trybun z widownią.
Levante - ElcheAna Escobar PAP

FC Barcelona do sezonu 2025/2026 podeszła z jasnymi założeniami. Hansi Flick oraz jego piłkarze z pewnością za cel obrali sobie obronę wszystkich trzech tytułów, które zdobyli w poprzednich rozgrywkach. 1/3 tego zadania już została zrealizowana, bo "Duma Katalonii" drugi rok z rzędu wygrała Superpuchar Hiszpanii. 

Pozostały już "tylko" Puchar Hiszpanii oraz La Liga. W tych pierwszych rozgrywkach nie ma już Realu Madryt. "Królewscy" polegli w rywalizacji z Albacete w debiucie na ławce trenerskiej Alvaro Arbeloi. "Los Blancos" pozostała już więc tylko walka w lidze hiszpańskiej oraz oczywiście Lidze Mistrzów. 

Co za gol! Niewiarygodne trafienie w La Liga

Sytuacja w La Liga ostatnio dla Barcelony się nieco skomplikowała. "Blaugrana" niespodziewanie przegrała bowiem z Realem Sociedad, a Real w tej samej kolejce wygrał, więc strata "Królewskich" zmalała do ledwie jednego oczka. Kwestia mistrzostwa jest więc sprawą absolutnie otwartą. 

Barcelonę za tydzień czeka wyjazd do Elche, gdzie Real tylko zremisował. Zespół prowadzony przez Edera Sarabię przegrał 2:3 w 21. serii gier z Levante, ale ozdobą meczu było trafienie na 2:2 autorstwa Albańczyka Boayara. 20-letni napastnik odnalazł się w polu karnym gospodarzy.

Piłka była na tak dobrej wysokości, że bez zastanowienia złożył się do przewrotki i było to absolutnie imponujące trafienie. Choć bramkarz rzucił się do piłki, to ta i tak znalazła drogę do siatki, swój lot skończyła praktycznie w okienku bramki. Joan Garcia z pewnością ten strzał zobaczy.

Mężczyzna w granatowej kurtce patrzy bezpośrednio przed siebie, trzymając dłoń na piersi; w prawym górnym rogu widoczny jest okrągły wstawiony fragment ukazujący piłkarza w jasnożółtym stroju na boisku, z rękami opartymi na biodrach.
Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnychLLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East NewsAFP
Trzech piłkarzy ubranych w koszulki klubu FC Barcelona widocznych od tyłu, z wyraźnie widocznymi nazwiskami Ferran, F. de Jong oraz Lewandowski i numerami na plecach, rozświetlone stadionowe światła w tle.
Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzieUrbanandsportAFP
