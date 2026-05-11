Szaleństwo na fecie Barcy. Nagle wybrzmiał polski hymn. "Los Polacos" w akcji

Kacper Dąderewicz

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny stali się głównymi bohaterami mistrzowskiej fety FC Barcelona. Obaj Polacy usiedli na dachu autokaru i cały czas nawiązywali interakcję z kibicami, robiąc przy tym niesamowite show. Wojciech Szczęsny w pewnym momencie zaczął śpiewać polski hymn, a Robert Lewandowski... przyśpiewkę wymierzoną w Real Madryt.

Tłum kibiców Barcelony wokół autokaru z piłkarzami, biało-czerwona flaga 'POLSKA', baner 'CAMPIONS'.
Mistrzowska feta FC Barcelona

W poniedziałek odbyła się mistrzowska feta obrońców tytułu mistrza Hiszpanii. Autokar z piłkarzami FC Barcelona przejechał się ulicami stolicy Katalonii, aby świętować wielki sukces razem z kibicami.

Głównymi bohaterami tej mistrzowskiej parady okazali się "Los Polacos" czyli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Dla pierwszego z wymienionych może być to ostatnia okazja na wzięcie udziału w takiej imprezie w Barcelonie. Drugi natomiast zostanie w klubie na kolejny sezon, co potwierdził już w rozmowie z Eleven Sports.

W pewnym momencie Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, piłkarze siedzący na dachu autokaru, przejęli mikrofon rzucony im przez polskie medium, czyli Kanał Sportowy. Na paradzie mistrzowskiej obecny był Dominik Piechota.

Na początku Wojciech Szczęsny chciał upewnić się, że wraz z Lewandowskim są "na żywo". Kiedy otrzymali potwierdzenie, wiedzieli już, że nie mogą pozwolić sobie na przesadną swobodę wypowiedzi, ponieważ nic nie zostanie "wycięte".

Wojciech Szczęsny dał się ponieść chwili i mimo że wokół siebie miał kibiców z całego świata, głównie miejscowych, zaczął intonować słowa polskiego hymnu. Chwilę później Robert Lewandowski wykrzyczał słynne powiedzenie Mariusza Pudzianowskiego: "Polska górą!".

Na autokarze Barcelony zawisła polska flaga, a nasi rodacy byli piłkarzami, którzy złapali najbardziej bezpośredni kontakt z kibicami. Podpisywali ich koszulki, szaliki i robili sobie z nimi zdjęcia z wysokości autokaru. Cały czas niełatwo uwierzyć, że takie niesamowite sceny w Barcelonie dzieją się z polskimi zawodnikami w roli głównej.

Robert Lewandowski na dachu autokaru poczuł się całkowicie swobodnie. W pewnym momencie zaczął nawet śpiewać z kibicami przyśpiewki wymierzone w Real Madryt. "Kto nie skacze ten z Madrytu", czy "Madrycki draniu, pokłoń się mistrzowi" - ta druga uchodzi za o wiele agresywną i jest jedną z najbardziej nielubianych przez kibiców Realu Madryt.

