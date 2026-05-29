Szaleństwo Barcelony po odejściu Lewandowskiego. Gwiazda już o krok

Kacper Dąderewicz

Potwierdzono już, że po sezonie 2025/26 Bernardo Silva pożegna się z Manchesterem City. Portugalski zawodnik w tym momencie szuka nowego klubu. Hiszpańskie media podają, że jest on zdeterminowany, aby trafić do Barcelony. Po odejściu Roberta Lewandowskiego w Dumie Katalonii dzieje się bardzo wiele. To transferowe lato zapowiada się wyjątkowo gorąco.

Robert Lewandowski z opaską kapitana patrzy przed siebie, wstawka: Haaland i Bernardo Silva w koszulkach Manchesteru City.
Erling Haaland i Bernardo Silva / Robert Lewandowski

- Wygląda na to, że Barça i Bernardo Silva osiągnęli już pełne porozumienie! - donosi kataloński "Sport".

Umowa ma zostać podpisana za kilka tygodni, kiedy spełnione zostaną wszelkie wymagania co do limitów wynagrodzeń.

L. Miguelsanz dodaje, że Bernardo Silva odrzucał wszystkie inne kluby, ponieważ jest zdeterminowany, aby trafić do FC Barcelona. W wyniku tego Juventus i Atletico Madryt wycofały się z licytacji.

- Bernardo ma już pewność, że zagra w Blaugranie: "Umowa jest sfinalizowana i zostanie ratyfikowana dopiero po upływie ustalonego terminu" - podaje włoskie źródło "Sportitalia".

Katalońskie "Mundo Deportivo" potwierdza, że Bernardo Silva w niedalekiej przyszłości może dołączyć do FC Barcelona, ale jego dołączenie nie jest traktowane jako priorytet.

Lewandowski ujawnia ws. odejścia z Barcelony i nowego klubu. A jednak

Bernardo Silva blisko Barcelony. Mógłby dołączyć za darmo

Dlaczego? Ponieważ Bernardo Silva zapewne występowałby na pozycji, która w Barcelonie jest bardzo dobrze obsadzona. Jako ofensywny pomocnik u Hansiego Flicka grają Dani Olmo oraz Fermin Lopez. Dla Niemca są to zawodnicy całkowicie nietykalni.

- Barça może zmienić zdanie, a obecnie, gdy transfery dopiero się rozpoczynają, opcja Bernardo Silvy znów staje się aktualna - dodaje "Mundo Deportivo".

Plusem pozyskania Bernardo Silvy z pewnością byłaby cena, a raczej jej brak. Portugalczyk może przyjść tu bowiem całkowicie za darmo. Musiałby jednak pogodzić się z obniżką wynagrodzenia. Manchester City płacił mu 16 milionów euro za sezon. W Barcelonie zarabiałby połowę tego.

Bernardo Silva z Barceloną mógłby podpisać umowę na dwa lata z opcją przedłużenia o jeden sezon.

Jak widać, w Barcelonie po odejściu Roberta Lewandowskiego dzieje się bardzo wiele. Anthony Gordon jest już w Barcelonie. Klub złożył stumilionową ofertę za Juliana Alvareza. Bernardo Silva jest o krok od podpisania umowy. Media donoszą, że kolejnym piłkarzem, który został zaoferowany Barcelonie jest Josko Gvardiol - lewonożny stoper Manchesteru City, który może grać jeszcze na lewej stronie defensywy. Jego umowa z The Citizes wygasa za rok.

