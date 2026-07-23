Świętowanie po finale przerewane. Zamieszanie w Hiszpanii, możliwa wielka zmiana

19 lipca cała Hiszpania dosłownie eksplodowała. Po niezbyt urodziwym finale mundialu "La Furia Roja" sięgnęli bowiem po tytuł, powtarzając tym samym sukces z 2010 roku. Mecz ten dostarczył całemu światu gamy bardzo różnorodnych emocji.

Podopieczni Luisa de la Fuente przez niemal całe spotkanie dyktowali swoje warunki gry. Stłamszeni Argentyńczycy próbowali stawiać opór, uciekając się niejednokrotnie do bardzo brzydkich zagrań.

Mimo wyraźnej przewagi, piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego nie zdołali zdobyć bramki w regulaminowym czasie gry. To oznaczało konieczność rozegrania dogrywki. W niej również przez długi czas byliśmy świadkami impasu. Ten przełamał dopiero wprowadzony z ławki rezerwowych Ferran Torres, który swoim golem wywołał euforię w sercach wszystkich rodaków.

Wątpliwa przyszłość Ferrana Torresa. To może być poważny cios dla Barcelony

Zapewne cieszyli się również włodarze Barcelony. W końcu Ferran Torres reprezentuje barwy tego klubu od 2022 roku. Okazuje się, że radość Katalończyków była najprawdopodobniej bardzo krótkotrwała.

Jak podaje portal "El Desmarque", Ferran nie jest zadowolony z roli, jaką pełni w ekipie "Dumy Katalonii". Warto przypomnieć, że w sezonie 2025/2026 walczył on o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim. Mimo odejścia Polaka, Ferran wciąż nie jest bezsprzecznie rozważany jako potencjalny starter na pozycji środkowego napastnika. Mówi się, że Barcelona usilnie próbuje sprowadzić w to miejsce innego gwiazdora.

Z informacji pozyskanych przez dziennikarzy wspomnianego portalu wynika, że Ferran Torres jest już "jedną nogą poza Barceloną". 26-latek ma czuć się niedoceniony przez swoich obecnych pracodawców i mało prawdopodobne, aby przedłużył swoją umowę (ta wygasa w czerwcu 2027 roku). Dodatkowo, w grę wchodzą także aspekty finansowe kontraktu. Zawodnik ma skłaniać się ku opuszczeniu La Ligi i poszukaniu sportowych wyzwań w innym miejscu. W grze ma być ponoć tegoroczny triumfator Ligi Mistrzów - PSG.

Sytuacja nie jest jednak ostatecznie przesądzona. Ferran ma ponoć podjąć decyzję dopiero po zakończeniu okresu wakacyjnego. To oznacza, że włodarze Barcelony mają jeszcze czas, aby nawiązać nić porozumienia ze swoim zawodnikiem. Jego odejście sprawiłoby bowiem, że w obecnym kształcie "Duma Katalonii" pozostanie bez nominalnego napastnika.

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP

Joan Laporta - prezes FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP

Pedri i Ferran Torres David Ramos AFP





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