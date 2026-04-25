Strach w Madrycie. Mbappe musiał zejść z boiska. Przełomowe wieści już dotarły do kibiców

Rafał Sierhej

Real Madryt praktycznie na pewno zakończy obecny sezon bez zdobycia trofeum. Zespół "Królewskich" wszystko ostatecznie przegrał w kwietniu. Jakby tego było mało ostatni kwietniowy mecz Real zakończył nie tylko stratą punktów, ale także Kyliana Mbappe. Francuz poprosił o zmianę w 81. minucie spotkania z Realem Betis. Dzień później przeszedł pierwsze badania, ale to nie koniec. Czekają go kolejne, bardziej dokładne.

JULIO MUNOZ PAP

Real Madryt prawdopodobnie drugi sezon z rzędu zakończy bez jednego z trzech głównych trofeów. Poprzednie rozgrywki "Królewscy" osłodzili sobie wygraną w Superpucharze Europy w Warszawie oraz Pucharze Interkontyntalnym FIFA. W tym nie zdobyli niczego i tylko w Lidze Mistrzów pozostawili po sobie niezłe wrażenie.

Ważna wygrana Romy, Ziółkowski z kolejnym występem. 20 sekund i koniec

Odpadnięcie z Bayernem Monachium na etapie ćwierćfinału nie przynosi wstydu. Co więcej, "Los Blancos" przed tym dwumeczem skazywani byli na porażkę bardzo wysokim rezultatem. Ostatecznie skończyło się na wyniku 4:6. Oprócz tego Real szczególnie w rozgrywkach La Liga znów nie daje rady.

Mbappe już po badaniach. Znamy wyniki

O ile w kwiecień "Królewscy" wchodzili z pewnymi nadziejami, o tyle w czwartym miesiącu tego roku Real na poletku ligowym wyglądał fatalnie. Część kibiców wiąże beznadziejne wyniki z powrotem do zdrowia i jednocześnie składu Kyliana Mbappe. Fakty są bowiem takie, że bez Francuza od początku Real wygrał sześć na siedem meczów.

W tym okresie wyeliminował Manchester City z Ligi Mistrzów, czy pokonał Atletico Madryt w lidze. Od powrotu Mbappe tendencja jest zupełnie odwrotna. Na sześć meczów z "dziesiątką" w składzie Real wygrał ledwie raz. W piątkowy wieczór zremisował 1:1 z Realem Betis na wyjeździe.

Tego spotkania Mbappe nie dokończył. W 81. minucie Francuz poprosił o zmianę i na murawie zameldował się Gonzalo Garcia. Taka reakcja wobec podłej sytuacji Realu w lidze oraz nadchodzących mistrzostw świata dziwić nie może. Dzień po meczu Kylian przeszedł pierwsze badania.

Tych słów już nie cofną. Hiszpanie wydali wyrok ws. Pajor

Według telewizji "DAZN" problem nie jest poważny. "Przeszedł dziś rano badanie USG i wynik był dobry. Mimo to w poniedziałek przejdzie kolejne badanie - tym razem rezonansem magnetycznym, tak by być pewnym co do jego stanu zdrowia" - przekazał Sergio Quirante.

Informacje dziennikarza potwierdza także "AS". "Pierwsze testy Mbappe wskazują, że zmaga się wyłącznie z przeciążeniem. Sprawa nie wydaje się poważna, choć i tak przejdzie dodatkowe badania" - przekazał Ruben Martin. Kolejny mecz Real Madryt zagra dopiero 3 maja.

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt
Trzech piłkarzy w białych strojach Realu Madryt stoi razem na boisku, przy czym jeden obejmuje drugiego, a w tle widoczne są klubowe flagi i transparenty.
W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt
Piłkarz w białej koszulce Realu Madryt na pierwszym planie, w tle rozmyte trybuny stadionu, w lewym górnym rogu okrągła wstawka z zawodnikiem leżącym na murawie i trzymającym się za nogę z wyrazem bólu na twarzy.
Kylian Mbappe doznał kontuzji podczas meczu Francja - Azerbejdżan
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

