Strach w Madrycie. Mbappe musiał zejść z boiska. Przełomowe wieści już dotarły do kibiców

Real Madryt prawdopodobnie drugi sezon z rzędu zakończy bez jednego z trzech głównych trofeów. Poprzednie rozgrywki "Królewscy" osłodzili sobie wygraną w Superpucharze Europy w Warszawie oraz Pucharze Interkontyntalnym FIFA. W tym nie zdobyli niczego i tylko w Lidze Mistrzów pozostawili po sobie niezłe wrażenie.

Odpadnięcie z Bayernem Monachium na etapie ćwierćfinału nie przynosi wstydu. Co więcej, "Los Blancos" przed tym dwumeczem skazywani byli na porażkę bardzo wysokim rezultatem. Ostatecznie skończyło się na wyniku 4:6. Oprócz tego Real szczególnie w rozgrywkach La Liga znów nie daje rady.

Mbappe już po badaniach. Znamy wyniki

O ile w kwiecień "Królewscy" wchodzili z pewnymi nadziejami, o tyle w czwartym miesiącu tego roku Real na poletku ligowym wyglądał fatalnie. Część kibiców wiąże beznadziejne wyniki z powrotem do zdrowia i jednocześnie składu Kyliana Mbappe. Fakty są bowiem takie, że bez Francuza od początku Real wygrał sześć na siedem meczów.

W tym okresie wyeliminował Manchester City z Ligi Mistrzów, czy pokonał Atletico Madryt w lidze. Od powrotu Mbappe tendencja jest zupełnie odwrotna. Na sześć meczów z "dziesiątką" w składzie Real wygrał ledwie raz. W piątkowy wieczór zremisował 1:1 z Realem Betis na wyjeździe.

Tego spotkania Mbappe nie dokończył. W 81. minucie Francuz poprosił o zmianę i na murawie zameldował się Gonzalo Garcia. Taka reakcja wobec podłej sytuacji Realu w lidze oraz nadchodzących mistrzostw świata dziwić nie może. Dzień po meczu Kylian przeszedł pierwsze badania.

Według telewizji "DAZN" problem nie jest poważny. "Przeszedł dziś rano badanie USG i wynik był dobry. Mimo to w poniedziałek przejdzie kolejne badanie - tym razem rezonansem magnetycznym, tak by być pewnym co do jego stanu zdrowia" - przekazał Sergio Quirante.

Informacje dziennikarza potwierdza także "AS". "Pierwsze testy Mbappe wskazują, że zmaga się wyłącznie z przeciążeniem. Sprawa nie wydaje się poważna, choć i tak przejdzie dodatkowe badania" - przekazał Ruben Martin. Kolejny mecz Real Madryt zagra dopiero 3 maja.

W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt Fred TANNEAU / AFP AFP

Kylian Mbappe doznał kontuzji podczas meczu Francja - Azerbejdżan ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP - Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport