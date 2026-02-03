Start kampanii, Lewandowski czeka na wynik wyborów. Sondaż jest jednoznaczny

FC Barcelona jest już w fazie prekampanii wyborczej, a niebawem wejdzie do właściwej kampanii. 8 lutego Joan Laporta zgodnie ze statutem odejdzie ze stanowiska. Od wtedy do 30 czerwca formalnie prezesem "Dumy Katalonii" będzie Rafa Yuste, który dobierze sobie sześciu dyrektorów. 15 marca odbędą się wybory, w których rzecz jasna Laporta wystartuje.

"Dopiero po nim będzie można sensownie usiąść do stołu i porozmawiać o ewentualnej wspólnej przyszłości. To nowy prezydent i jego ludzie wyznaczą politykę transferową na kolejne okna transferowe. Dziś można rozmawiać z Joanem Laportą, a po piętnastym wyrzucić jakikolwiek ustalenia do kosza, jeśli nie zostanie wybrany szefem klubu" - pisał Tomasz Włodarczyk.

Joan Laporta faworytem w wyborach w FC Barcelona. Poparcie bliskie 50 procent

Wiele wskazuje na to, że po drugiej stronie negocjacji znowu będzie Laporta. "El Posesion" opublikowało pierwszy sondaż, z którego wyłania się zdecydowana przewaga obecnego sternika "Blaugrany". Daje się mu 45-47 procent poparcia. Drugi Victor Font może liczyć na 20-22 proc., Marc Ciria na 10-12 proc, a Xavier Vilajoana na 5-7 proc. Pozostałe wskazania rozłożyły się na innych kandydatów oraz opcje "niezdecydowany" i "nie podam".

Jak czytamy, sondaż rzekomo został zlecony przez źródła bliskie działaczom. FC Barcelona zaprzecza, jakoby oficjalnie zleciła przeprowadzenie badania i utrzymuje, że nie ma z nim bezpośredniego związku. Firma przeprowadzająca je rzekomo kontaktowała się z respondentami we własnym imieniu, nie podając się za oficjalną inicjatywę klubu.

"Formalizacja kandydatur, kampania, poparcie (osób związanych z klubem - red.) i debata publiczna mogą zmienić układ sił"

Laportę można jednak uznać dużym faworytem, także z uwagi na to, że o wszystkim decyduje jedna tura. Font musiałby więc w najbliższych tygodniach odrobić aż ok. 25 punktów procentowych. W przypadku dwóch tur mówilibyśmy o przepływach między elektoratami, co zwiększyłoby szansę na niespodziewany finał.

Prezes Barcelony jest wybierany na pięcioletnią kadencję. 8 marca 2021 r. Laporta uzyskał 54,28 proc. głosów, Font 29,99, a Toni Freixa 8,58. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 51 983. Oddano 3628 nieważnych i 351 pustych. Wydano karty do głosowania 55 611 osobom. Frekwencja wyniosła 50,42 proc.

