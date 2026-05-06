Real Madryt ma za sobą trudny czas - w tym sezonie "Królewskim" przepadł już Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla, a do tego już jakiś czas temu mogli oni zapomnieć o trofeum Ligi Mistrzów.

Obecnie "Los Blancos" są też na granicy ostatecznego stracenia szansy na mistrzostwo kraju - decydujące będzie tu... najbliższe "El Clasico". Tymczasem w szeregach Realu atmosfera zdaje się być niesamowicie gęsta...

Wrze w Realu Madryt. Fatalna atmosfera wśród "Królewskich"

Jakiś czas temu media obiegła informacja o starciu między Antonio Rudigerem a Alvaro Carrerasem - według Onda Cero ten pierwszy miał nawet spoliczkować tego drugiego i choć do zdarzenia doszło poza telewizyjnymi kamerami, to ostatecznie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie co do zaistnienia incydentu. Carreras, choć nie wdawał się w szczegóły, odniósł się do zdarzenia na swoim profilu na Instagramie. Wedle 23-latka była to sytuacja "bez znaczenia", a jego relacje z całą drużyną mają pozostawać dobre.

Wiele osób z pewnością nie do końca uwierzy tym słowom - podobnie jak temu, że ogólne nastroje wśród "Los Merengues" są dobre, czy nawet poprawne. 6 maja Juan Ignacio Garcia-Ochoa z dziennika "Marca" podał bowiem kolejne szokujące informacje...

Tchouameni kontra Valverde. "Jeden z najbardziej napiętych incydentów w historii"

Wedle jego wiedzy podczas środowego, porannego treningu doszło do poważnego spięcia między Aurelienem Tchouamenim a Federico Valverde - i miało brakowało, a obaj rzuciliby się na siebie w ramach regularnej walki.

Wszystko zaczęło się od faulu, który doprowadził do jednego z najbardziej napiętych incydentów w historii Valdebebas. Obaj zawodnicy stanęli naprzeciw siebie, popchnęli się nawzajem i wdali się w ostrą kłótnię, która trwała w szatni

To nie jest z pewnością dobry prognostyk przed "El Clasico", które odbędzie się już 10 maja o godz. 21.00. Brak wygranej "Królewskich" oznaczać będzie, że Barcelona w końcówce kampanii 25/26 będzie już nie do dogonienia punktowo - los tytułu mistrzowskiego będzie wówczas pewien. Czy podopieczni Alvaro Arbeloi mimo wszelkich tarć zdołają postawić się swym największym oponentom?

Aurelien Tchouameni AFP

Fede Valverde JOSE BRETON AFP

Alvaro Arbeloa PATRICIA DE MELO MOREIRA East News

